01.03.2021, 14:33
ФОТО | Командующий Силами обороны Мартин Херем получил звание генерал-лейтенанта(43)
Президент Эстонии Керсти Кальюлайд вручила сегодня командующему Силами обороны Мартину Херме воинские знаки отличия генерал-лейтенанта.
Приказ о присвоении Херме звания генерал-лейтенанта Кальюлайд подписала 18 февраля, в тот день новые звания получили 171 офицер действительной службы и 80 резервистов.
Херем находится в должности командующего Силами обороны с 5 декабря 2018 года.
Согласно законодательству, офицерские звания военнослужащим Эстонии присваивает по представлению командующего Силами обороны президент ЭР. Звания командующему Силами обороны президент присваивает по представлению министра обороны.