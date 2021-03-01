Кака: лигу Чемпионов хотят выиграть все 8 команд!

Сегодня в фокусе нашего внимания 17- кратный участник клубного Еврофорума, двукратный его победитель – алматинский «Кайрат». Главный тренер футзального клуба "Кайрат" Пауло Рикардо Кака рассказал казахстанским «Вестям» о выходе своей команды в четвертьфинал Лиги чемпионов и предстоящей встрече с португальской "Бенфикой".

Кака, расскажите о ваших впечатлениях от прошедшей игры в Лиге чемпионов? Есть ли моменты, которые вас, возможно, не порадовали, несмотря на отличный результат?

Уже после игры с румынским "Юнайтед Галац" можно сказать, что жеребьевка была для нас благополучной. Соперник хорошо играл, но, честно говоря, из этой корзины нам мог достаться более сложный соперник. "Кайрат" сыграл очень дисциплинированно и уверенно, мы не дали шансов сопернику. Были моменты, когда они начали играть пять на четыре, в контроль мяча, а мы почему-то боялись прессинговать. Но я это связываю с тем, что у нас не было продолжительное время практики игр на таком уровне и при столь весомой ответственности. Но во втором тайме мы исправили этот момент и прибавили в прессинге.

Что вы ожидаете от противостояния с "Бенфикой" в четвертьфинале?

Чтобы выиграть Лигу чемпионов, ты всегда должен выиграть минимум три больших, серьезных матча. Сейчас для нас начинается этот период. "Бенфика" именно такой соперник, будет хороший матч, они тоже часто используют игру пять на четыре с подключениями вратаря. Это будет противостояние двух равных команд.

Как известно, ваш бывший подопечный Хоссейн Тайеби в прошлом году перешел из "Кайрата" как раз в "Бенфику". После жеребьевки написали ему что-нибудь?

Еще нет. Но вообще мы периодически общаемся, он уже заговорил по-португальски, он мне обещал, что выучит язык, и он действительно уже неплохо его освоил.