Lidl продолжает "захватывать" Эстонию. Первые магазины откроются совсем скоро(87)
В настоящее время в четырёх городах Эстонии идет строительство шести магазинов Lidl, а два магазина уже получили разрешение на эксплуатацию. Предприятие имеет далеко идущие планы дальнейшего расширения в Эстонии. Количество сотрудников Lidl Estonia составляет на данный момент более 180 человек.
Якоб Йозефссон, председатель правления Lidl Eesti, прокомментировал развитие Lidl в этом году: ”Сейчас, когда весь мир переживает смутные и нестабильные времена, создание новых рабочих мест и вклад в экономику Эстонии является очень позитивным сигналом, который мы адресуем всему обществу и нашим будущим клиентам. Мы продолжаем развивать сеть магазинов Lidl в Эстонии. В восьми магазинах строительные работы ведутся или уже завершены. Наша команда растёт, и, надо сказать, Lidl Eesti как работодатель вызывает очень большой интерес”.
Об этом свидетельствует и титул самого популярного работодателя среди предприятий розничной торговли, присвоенный Lidl Eesti порталом CVKeskus в 2020 году. К февралю нынешнего года команда Lidl Eesti насчитывала уже более 180 человек. С 2018 года Lidl Eesti заполняет вакантные должности региональных менеджеров, руководителей магазинов и их заместителей. Все новые сотрудники проходят углублённую программу обучения, при этом многие сотрудники Lidl Eesti проходят обучение за границей с учетом всех необходимых мер безопасности.
Lidl продолжает инвестировать в развитие сети своих магазинов и окружающей их инфраструктуры. В январе в Риге открылся логистический центр Lidl, который будет обслуживать магазины в Латвии и в Эстонии. В Таллинне, Тарту, Пярну и Нарве сейчас на стадии завершения строительства восемь магазинов, из них два — в Таллинне в Ласнамяэ и в Нарве — уже получили разрешения на эксплуатацию. ”Для нас важно быть партнёром для каждого местного самоуправления и сообщества, мы хотим вносить свой вклад в развитие инфраструктуры и жилой среды. Мы инвестировали в строительство новых дорог и тротуаров, а также в установку уличного освещения”, — сказал Якоб Йозефссон.
В Тарту, в районe Аннелинн Lidl построил новый перекрёсток на пересечении Калда теэ и бульвара Каунасе. В Пярну появится новая дорога в районе Папинийду. В Таллинне и Нарве Lidl внёс значительный вклад в развитие городской среды, создав зоны отдыха, построив новые дороги и посадив сотни деревьев.
Тармо Мутсо, глава эстонского представительства Немецко-Балтийской торговой палаты, убеждён, что приход Lidl окажет положительное влияние на розничный рынок Эстонии. ”Значительные инвестиции, которые Lidl делает в Эстонии, свидетельствуют о серьёзных намерениях предприятия остаться здесь и продолжать расширяться. Выход на эстонский рынок ведущего немецкого предприятия розничной торговли, безусловно, ужесточит конкуренцию, окажет сильное давление на ценовую политику и заставит другие розничные сети скорректировать свои цены. Кроме того, ассортимент продукции, предлагаемый местным потребителям, станет более разнообразным. Опыт других стран показывает, что на рынке труда также ожидаются положительные изменения, это касается как условий труда, так и уровня заработной платы. Таким образом, от этого выиграют все потребители, все жители Эстонии”, — сказал Мутсо.
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