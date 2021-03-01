Lidl продолжает "захватывать" Эстонию. Первые магазины откроются совсем скоро

В настоящее время в четырёх городах Эстонии идет строительство шести магазинов Lidl, а два магазина уже получили разрешение на эксплуатацию. Предприятие имеет далеко идущие планы дальнейшего расширения в Эстонии. Количество сотрудников Lidl Estonia составляет на данный момент более 180 человек.

Якоб Йозефссон, председатель правления Lidl Eesti, прокомментировал развитие Lidl в этом году: ”Сейчас, когда весь мир переживает смутные и нестабильные времена, создание новых рабочих мест и вклад в экономику Эстонии является очень позитивным сигналом, который мы адресуем всему обществу и нашим будущим клиентам. Мы продолжаем развивать сеть магазинов Lidl в Эстонии. В восьми магазинах строительные работы ведутся или уже завершены. Наша команда растёт, и, надо сказать, Lidl Eesti как работодатель вызывает очень большой интерес”.

Об этом свидетельствует и титул самого популярного работодателя среди предприятий розничной торговли, присвоенный Lidl Eesti порталом CVKeskus в 2020 году. К февралю нынешнего года команда Lidl Eesti насчитывала уже более 180 человек. С 2018 года Lidl Eesti заполняет вакантные должности региональных менеджеров, руководителей магазинов и их заместителей. Все новые сотрудники проходят углублённую программу обучения, при этом многие сотрудники Lidl Eesti проходят обучение за границей с учетом всех необходимых мер безопасности.