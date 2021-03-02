Предлагаем вам сменить имидж к весне с BestSecret! Свежие стилевые решения для вашего дома и гардероба со скидками до 80 %

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Вечер в городе

Пара высоких кожаных сапог придаст экстравагантности вашему образу, уровень которой всегда можно увеличить или уменьшить в зависимости от вашего личного стиля и обстановки. Для субботнего бранча с друзьями сочетайте сапоги до колен со свободным повседневным платьем и завершите ваш образ игривой сумочкой. Улыбнитесь самой широкой из своих улыбок и отправляйтесь в любимый ресторан!

Атмосфера ранней весны заставляет выбирать светлые телесные и бежевые тона, как в наряде ниже. Для мужчин повседневная белая рубашка — это совершенно необходимая вещь в гардеробе этого сезона, а ее крой, в зависимости от вашего стиля и обстановки, может быть более или менее свободным. Многофункциональность и стильность — разве это не то, что мужчины больше всего ценят в моде? И не забудьте в эти солнечные дни надеть солнцезащитные очки!

Повседневная деловая одежда

Работаете ли вы банковским служащим или креативным дизайнером в модном агентстве, костюмы-двойки — это тренд, который нельзя пропустить в этом сезоне. Мода не знает стереотипов, а разнообразие стилей, фасонов и цветов даст вам пространство для самовыражения. Наши личные фавориты окрашены в яркие цвета!