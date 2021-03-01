Больничная касса одобряет большинство поступивших заявлений о компенсации лекарств в исключительном порядке
Каждый год Больничная касса компенсирует людям покупки лекарств на общую сумму около 230 миллионов евро. В эту сумму входят выписанные врачами рецептурные льготные лекарства, которые человек покупает в аптеке, при этом процент скидки от их стоимости оплачивается Больничной кассой. Больничная касса также оплачивает те лекарства, которые выдаются пациенту в больнице. Ежегодно людям выписывается около 12 миллионов рецептов. В прошлом году на компенсацию лекарств в исключительном порядке из бюджета Больничной кассы было потрачено около 1,8 миллиона евро. Часть из них составили лекарства, заявления о компенсации которых поступили в Больничную кассу в 2020 году, в период с начала прошлого года до середины февраля 2021 года такие лекарства были скомпенсированы на общую сумму около 560 000 евро.
Мари Рейман, эксперт отдела лекарств и медицинских вспомогательных средств Больничной кассы, сказала, что если оказывается, что человек не может получать необходимые лекарства в обычном порядке компенсации или эти возможности исчерпаны, он может ходатайствовать о компенсации лекарства в исключительном порядке.
Установлены определенные правила подачи заявок на компенсацию лекарств в исключительном порядке. Во-первых, для лекарства должен быть возможен самостоятельный прием его в домашних условиях. Например, некоторые лекарства предназначены только для использования в больнице под наблюдением медсестры или врача, и Больничная касса не компенсирует их стоимость в исключительном порядке. Ходатайство о компенсации лекарства имеет смысл подавать, если у лекарства нет действующего разрешения на продажу в Эстонии, потому что такое лекарство не может быть компенсировано Больничной кассой другим способом — в обычном порядке компенсации.
Кроме того, Больничная касса может в порядке исключения компенсировать расходы на лекарства, которые уже включены в список льготных лекарств Больничной кассы, но при этом доступны, например, для лечения другой проблемы со здоровьем. Фармацевтические компании обычно подают заявку на включение лекарства в список льготных лекарств для какого-либо конкретного показания, а это значит, что в Эстонии лекарство может быть недоступно для покупки со скидкой в случае любого заболевания. В то же время в Эстонии иногда могут быть появиться случаи заболевания, для лечения которых лекарство, добавленное в список льготных лекарств, могло бы быть эффективным, но у пациента нет необходимых показаний, указанных в списке льготных лекарств, при наличии которых лекарство можно купить со скидкой. В такой ситуации человек может обратиться в Больничную кассу и ходатайствовать о компенсации в исключительном порядке лекарства, необходимого для лечения его болезни. ”Мы также заметили, что некоторые люди покупают определенные лекарства самостоятельно за свой счет и не используют возможности компенсации с нашей стороны. Для случаев, когда такое лекарство может соответствовать условиям компенсации, мы продолжаем рекомендовать обращаться к нам”, — пояснила Рейман.
Кайди Реккер, эксперт из отдела лекарств и медицинских вспомогательных средств Больничной кассы, сказала, что болезни, при наличии которых ходатайствуют компенсацию лекарств в исключительном порядке, из года в год остаются неизменными. ”Широко используются иммунное лечение аллергического ринита, лечение гормональных заболеваний глюкокортикоидами и лечение психических заболеваний с помощью лития, также ходатайствуют и о компенсации лекарств, продлевающих жизнь в случае злокачественных новообразований, препаратов для лечения редко встречающихся заболеваний, а также пищевых добавок”, — добавила она.
Однако по словам Реккер беспокойство вызывает ситуации, когда Больничная касса принимает решение о компенсации расходов на желаемое лекарство, но затем оказывается, что лекарство остается невыкупленным в аптеке и человек не начинает назначенное ему лечение. ”Хотя вначале компенсация в исключительном порядке может показаться трудной процедурой, последующий процесс компенсации затрат на лекарство на самом деле прост и не отличается от обычного порядка компенсации лекарств — человек может купить лекарство в аптеке по дигитальному рецепту, и Больничная касса сама компенсирует его стоимость аптеке. В то же время мы видим, что, к сожалению, не все люди выкупают в аптеке свои лекарства, хотя компенсирование в исключительном порядке позволяет им купить лекарства со скидками 90% и 100%. Поэтому нас беспокоит реальная картина согласия пациентов на лечение, ведь лекарство приносит пациенту пользу только в том случае, если он его принимает”, — сказала Реккер.
Негативные решения выносятся по поводу таких ходатайств, в которых содержится мало информации о действии лекарства, когда очень трудно определить пользу лекарства в лечении проблемы со здоровьем пациента или же лекарство приносит пользу только в небольшой степени. Также отрицательные решение выносятся, если лекарство предназначено для использования в больнице или если лекарство имеет разрешение на продажу, но не находится в списке льготных лекарств Больничной кассы. Однако такие случаи с ходатайствами редки, например, в прошлом году их было 17 (примерно 5% от всех заявлений). ”В такой ситуации в сотрудничестве с врачом пациента мы пытаемся найти другое лекарство, которое мы могли бы компенсировать в обычном или исключительном порядке в зависимости от состояния пациента, и иногда подходящий вариант лечения также можно найти в списке льготных медицинских услуг, компенсируемых Больничной кассой в больницах”, — добавила Реккер.
После подачи заявления о компенсации лекарства в исключительном порядке и принятии Больничной кассой положительного решения человеку больше не нужно будет собирать новые документы вместе с врачом, поскольку решения, принимаемые Больничной кассой, действительны настолько долго, насколько это нужно человеку.
Что нужно предпринять для компенсации лекарства в исключительном порядке?
Если вы считаете, что расходы на необходимое вам лекарство также могут быть скомпенсированы в исключительном порядке, начните с ознакомления с информацией на интернет-странице Больничной кассы, где специальный вопросник поможет вам проверить, может ли Больничная касса компенсировать покупку данного лекарство.
Если ответ вопросника будет положительным, пациент или его законный представитель могут подать заявление в Больничную кассу. К заявлению также должно прилагаться обоснование о необходимости лекарства, составленное и подписанное лечащим врачом.
Получив заявление, Больничная касса сначала проверяет соответствие лекарственного препарата условиям компенсации в исключительном порядке и, если они соблюдены, оценивает эффективность и необходимость лекарства.
Как правило, человек получает ответ на заявление в течение 30 дней, но иногда может потребоваться больше времени, чтобы задать дополнительные вопросы лечащему врачу или ходатайствующему лицу.
Дополнительную информацию можно найти на интернет-странице Больничной кассы.