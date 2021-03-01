Правительство назвало приоритеты в области здравоохранения на ближайшие годы

”В ближайшие месяцы приоритет сферы здоровья — это предотвращение распространения коронавируса и предоставление как можно большему числу жителей Эстонии возможность пройти вакцинацию от COVID-19. Только так мы сможем постепенно вернуться к привычной жизни. В то же время мы продолжим реформы и инвестиции для укрепления системы здравоохранения, чтобы улучшить доступность медицинских услуг и тем самым поддержать сохранение физического и психического здоровья жителей Эстонии”, — сказал министр здоровья и труда Танель Кийк.

Чтобы предотвратить распространение COVID-19, выплата компенсации по болезни со второго дня болезни будет продлена до конца 2021 года. ”С января компенсация по болезни выплачивается со второго дня. Досрочное возмещение больничных листов позволяет людям оставаться дома при появлении первых симптомов болезни, не теряя при этом значительной части дохода. Чтобы ограничить распространение вируса, важно, чтобы компенсация выплачивалась также людям, которые были в близком контакте с заболевшим”, — добавил министр Танель Кийк. Компенсация за больничные дни, начиная со второго дня, помогает поддерживать доход работников в случае болезни, снижает риск выхода на работу во время болезни и, таким образом, помогает ограничить распространение COVID-19.