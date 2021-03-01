Глава союза торговцев: государство могло бы штрафовать за отказ носить маску

Пейль отметила, что в ближайшее время некоторые торговые центры уйдут с рынка или объединяться с другими. ”Причина — как уменьшение оборотов в связи с пандемией, так и конкуренция с интернет-торговлей. Также из-за большого числа торговых центров прибыль относительно небольшая”, — пояснила она и добавила, что больше всего пострадали центры, направленные на туристов. ”У всех торговых центров в центре Таллинна очень сильно упали обороты. Кроме исчезновения туристов, на них повлиял и переход офисных работников на удаленку. Раньше эти люди после работы заходили здесь же по пути домой в магазин. Теперь им нечего делать в центре города”. Также, по ее словам, в Ида-Вирумаа многие торговые центры ориентированы на россиян, что привело к потере ”до 90% клиентов”.

Если говорить об ограничениях, то в сфере торговли многое основано на саморегуляции. ”Ситуация очень серьезная, но государство на торговцев никаких ограничений не накладывало. Торговцы сами выбрали подходящие ограничения. Саморегуляция очень распространена во всем мире, в том числе в Эстонии, и это нормально. Мы делали так и раньше. В качестве альтернативы законодательному регулированию мы можем сказать правительству, что мы сами способны исполнять определенные обязательства. При этом правительство тоже должно быть с этим согласно. Преимуществом саморегуляции является то, что сектор сам лучше всего знает, какие меры будут более действенными”.

Пейль отметила, что к саморегуляции торговцы прибегли уже в мае, например, договорившись приостановить активные скидочные кампании, а перед рождеством, например, союз составил для своих членов рекомендации относительно того, что можно делать, что нельзя.