Глава союза торговцев: государство могло бы штрафовать за отказ носить маску(78)
Пейль отметила, что в ближайшее время некоторые торговые центры уйдут с рынка или объединяться с другими. ”Причина — как уменьшение оборотов в связи с пандемией, так и конкуренция с интернет-торговлей. Также из-за большого числа торговых центров прибыль относительно небольшая”, — пояснила она и добавила, что больше всего пострадали центры, направленные на туристов. ”У всех торговых центров в центре Таллинна очень сильно упали обороты. Кроме исчезновения туристов, на них повлиял и переход офисных работников на удаленку. Раньше эти люди после работы заходили здесь же по пути домой в магазин. Теперь им нечего делать в центре города”. Также, по ее словам, в Ида-Вирумаа многие торговые центры ориентированы на россиян, что привело к потере ”до 90% клиентов”.
Если говорить об ограничениях, то в сфере торговли многое основано на саморегуляции. ”Ситуация очень серьезная, но государство на торговцев никаких ограничений не накладывало. Торговцы сами выбрали подходящие ограничения. Саморегуляция очень распространена во всем мире, в том числе в Эстонии, и это нормально. Мы делали так и раньше. В качестве альтернативы законодательному регулированию мы можем сказать правительству, что мы сами способны исполнять определенные обязательства. При этом правительство тоже должно быть с этим согласно. Преимуществом саморегуляции является то, что сектор сам лучше всего знает, какие меры будут более действенными”.
Пейль отметила, что к саморегуляции торговцы прибегли уже в мае, например, договорившись приостановить активные скидочные кампании, а перед рождеством, например, союз составил для своих членов рекомендации относительно того, что можно делать, что нельзя.
”На этот раз, однако, ситуация намного серьезней, поэтому мы готовы внедрять больше мер. Самое важное сейчас — наем охранников. Со стороны все может показаться просто: просто поставьте у двери магазина охранника. Но в Эстонии тысячи дверей магазина, а охранников сейчас не хватает. Поэтому мы и обязались найти за несколько дней достаточно много охранников, что на самом деле дорого и сложно. В противном случае пришлось бы закрыть торговые центры”.
По словам Пейль, перспектива закрытия торговых центров реальна. ”Да, это реально. Если мы не сможем обеспечить, чтобы на нашей площади люди носили маски, то торговые центры будут закрыты”, — сказала она. Для многих предприятий, по ее словам, закрытие означает банкротство, поскольку все запасы уже истощены.
Пейль отметила, что внедренные недавно меры — например, отключение Wi-fi и ограждение скамеек лентами — дали свои плоды и сейчас никто в торговых центрах просто так не ”зависает”. Что касается обязательства по ношению масок, то оно действует уже давно, и торговые центры всячески работают над исполнением этого обязательства. Представитель торговцев отметила, что если кто-то из продавцов магазина отказывается носить маску или альтернативные средство защиты, работодатель имеет право применить в отношении него санкции. ”Если во внутреннем распорядке указано обязательство по ношению макси или визира, а работник его не выполняет, то возможно вынести два предупреждения, после чего инициировать дисциплинарное производство”, — пояснила она.
”Что касается гостей, то есть люди, которые являются принципиальными противниками масок и скептиками. Мы пытались объяснить им необходимость ношения масок, даже вызывали полицию, которая также пыталась их переубедить. Но если государство четко не дает понять, что за отказ от ношения маски можно выписать штраф, то принципиальных антимасочников переубедить трудно. Они знают, что реальных последствий у их действий нет, поэтому и не станут надевать маску”.
”Пространство для маневра здесь у предприятий ограничено. Нам нужна поддержка государства. К сожалению, мы находимся в ситуации, когда мы сами должны взять на себя больше, поскольку государство не пошло по пути штрафных санкций. В других странах Европы были даже изменены законы, чтобы можно было штрафовать. Непонятно, почему это не делается в Эстонии”, — выразила недоумение Пейль.
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