За сутки в Эстонии выявлено 1028 случаев заражения коронавирусом, умерли девять человек

По данным регистра народонаселения, больше всего новых положительных результатов теста поступило в Харьюмаа, где заражение коронавирусом зафиксировали у 678 человек. Из новых случаев в Харьюмаа 491 в Таллинне.

В Ида-Вирумаа прибавилось 96, в Ляэне-Вирумаа — 88, в Тартумаа — 50, в Пярнумаа — 27 и в Рапламаа — 13 новых положительных тестов. В Ляэнемаа прибавилось 12, в Вырумаа — 11, на Сааремаа — восемь, в Валгамаа — семь, в Пылвамаа — шесть, в Йыгевамаа, Ярвамаа и Вильяндимаа — по пять, на Хийумаа — два новых случая заражения. У 15 получивших положительный результат теста отсутствовало отмеченное в регистре народонаселения место жительства.

Заболеваемость на 100 000 человек за последние 14 дней составляет 1035 и доля первичных положительных результатов от общего количества проведенных тестов — 15,7%.

По состоянию на утро 1 марта в больницах находится 563 пациента с COVID-19, из них в интенсивной терапии нуждаются 44 пациента, из которых на управляемом дыхании 24 человека.

Новых историй болезни COVID-19 открыли всего 67. Домой выписали восемь человек, семь человек перевели из отделения COVID-19 в другое отделение.

За сутки умерло девять зараженных коронавирусом — 94-летняя женщина, 92-летний мужчина, 91-летний мужчина, 87-летняя женщина, 85-летняя женщина, 79-летняя женщина, 76-летний мужчина, 75-летняя женщина и 64-летний мужчина. Всего в Эстонии умерло 598 зараженных коронавирусом.

На сегодня в больницах завершено 3 528 историй болезни COVID-19 с 3 463 пациентами.

По состоянию на 1 марта выздоровело 50 047 человек. Из них история болезни 34 970 человек (69,9%) завершена, у 15 077 человек (30,1%) с положительного теста прошло более 28 дней, и человек не находится на стационарном лечении, то есть ждет подтверждения выздоровления.

В Эстонии с момента возникновения способности диагностирования коронавируса весной 2020 года проведен 939 581 тест на обнаружение вируса SARS-CoV2. Первичных положительных тестов было 66 628 (7,1% от общего количества тестов).