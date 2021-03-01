Цены на электроэнергию в Эстонии: когда электричество было самое дешевое и самое дорогое?

По словам главы Eesti Energia Хандо Суттера, в 2020 году в связи с пандемией коронавируса сократилось. потребление электроэнергии. Кроме того, прошедший год был самым теплым за последние сто лет.

Кроме того, скандинавские гидроэлектростанции благодаря чрезвычайно дождливому году произвели на 30 ТВт·ч энергии больше обычного. Поэтому почти четверть от среднего годового потребления в Эстонии составила гидроэлектроэнергия.

По словам Суттера, это снизило биржевые цены на всех домашних рынках Eesti Energia: в Эстонии средняя цена составила 33,7 €/МВт (-27%), в Латвии и Литве 34 €/МВт (-26%), в Финляндии 28 €/МВт (-36,4%) и в Польше 46,8 €/МВт (-12%).

"Впервые мы увидели негативную рыночную цену. Самой большой она была 2 ноября и составила -1,7€/МВт. То есть производители доплачивали потребителям, когда они пользовались их электроэнергией. Самая высокая цена в прошлом году составила 225 €/МВт 10 июня", — рассказал Суттер.

Однако в прошлом году в Эстонии значительно выросла доля импортированной электроэнергии. По словам главы Eesti Energia, в Эстонии, в странах Балтии и Финляндии сейчас наблюдается массивный дефицит электроэнергии.

Цифра в в черном прямоугольнике на картинке ниже показывает, какой объем электроэнергии был получен от России. "Он был меньше, чем раньше, так как цены были настолько низкими, что даже Россия не хотела продавать сюда электроэнергию", — отметил Суттер.