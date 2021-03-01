Антипрививочники: почему некоторые родители отказываются от плановой вакцинации детей(31)
Бытует мнение, что вакцина может не защитить человека, а спровоцировать у него серьезные проблемы в развитии и здоровье. Особенно много говорят, что вакцины могут довести до аутизма и других не менее серьезных проблем. Поэтому многие родители, взвесив аргументы ”за” и ”против”, решают, что лучше обойтись без уколов.
Кристина мать двоих детей. Её старшему ребенку уже 10 лет. До сих пор ему сделана лишь прививка от туберкулеза. Младшему ребенку три месяца, он также пока привит только от туберкулеза.
”Младшему планирую до года ничего не делать. Далее буду изучать тему вакцин в Европе и делать выводы. Старшему уже категорически ничего делать не будем из-за астмы, — рассказывает Кристина. — Изначально не прививали ребенка из-за постоянной аллергии. Далее она прошла и были ремиссии, чтобы делать прививки. Но тут же мы столкнулись с тем, что у многих знакомых были побочные реакции. У подруги сын заработал диабет. В тот год, по статистике, много деток заболели диабетом. Также узнали, что вакцина была указана импортная, но штамповали ее у нас в другой области. (Кристина приехала из Киева. — Прим. ред.) Она дешёвая и неэффективная, кто захочет такую колоть ребенку. Ещё нюанс в том, что у нас сильная реакция на белок, а он присутствует во многих вакцинах”.
Младшего ребенка Кристина родила в Эстонии. В роддоме ему сделали прививку от туберкулеза, после которой у ребенка поднялась температура — 38,6 °C. Так как Кристина с мужем тоже аллергики, то сначала женщина планирует проверить, есть ли у младшего ребенка аллергия на белок, затем будет решено, проводить ли ему плановую вакцинацию.
Тщательный отбор
”Я только приехала в Эстонию из Японии. Прививки мы все сделали по плану, кроме кори и краснухи. Вот на ней и застряли. Но в данном вопросе я не могу назвать себя рьяной противницей. Я изучала именно этот вопрос, и единственное, что могу сказать, что прививку от гриппа я бы точно делать не стала. А про коронавирус даже говорить не буду”, — рассказывает Виктория.
По ее мнению, вакцина от кори и краснухи содержит тяжелые металлы, которые могут вызвать аутизм.
”Если у ребенка плохо выводятся металлы, то это чревато. Посмотрите документальный фильм Роберта Де Ниро, он изучал этот вопрос. Его сын аутист, — добавляет женщина. — Я, конечно, и сама читала литературу на эту тему”.
Виктория также отмечает, что в Японии вакцина от кори и краснухи двойная, а в Эстонии тройная. Она предназначена еще для защиты от свинки. По мнению женщины, это еще хуже. Но пока ребенку не исполнилось двух лет, Виктория еще будет решать, делать ли эту прививку.
Кроме прочего, в Японии не делают никаких вакцинаций при рождении, а ротавирус и свинка вообще не входят в перечень обязательных вакцин.
В Эстонии же на Викторию ”давят врачи”, чтобы она поскорее сделала прививки ребенку.
”После подписания отказа от вакцинации меня врач начала по телефону донимать, когда же мы сделаем прививки. В приказном тоне говорит, рот не дает открыть”, — рассказывает женщина.
У самой Виктории есть проблемы с иммунитетом. В детстве женщине были сделаны все плановые прививки.
”До пяти лет я не болела. А потом как пошло… Герпес один за другим, иммунодефицит, переливание крови. У моего ребенка сейчас все хорошо. Но хочу его сначала обследовать. Вообще, раньше я была ”за” прививки, но потом стала вникать в вопрос и нашла много противопоказаний, о которых врачи не говорят. Теперь все перепроверяю”, — говорит Виктория.
”Просто скажу, что в прививках очень часто содержится алюминий и другие металлы, наличие которых в теле человека, а особенно — ребенка, приводит к непоправимым последствиям, — высказывает свое мнение еще одна мама, Екатерина. — Уже столько было случаев, когда после прививки ребенок становился инвалидом. Тут же и аутизм, и астма, и многое другое. Прививка не направлена на поддержание здоровья. Она направлена на убивание иммунитета, чтоб больницы клиентов не теряли. Вот и все”.
Здорова и без уколов
Другая Екатерина — мама 13-летней девочки. Дочка-подросток до сих пор не была привита ни от одной болезни. Правда, в данном случае дело не в том, что родители против, а в том, что с рождения девочка серьезно болела. Прививки ей были противопоказаны.
”МК-Эстония” писала про маленькую Лизу в 2011 году. Тогда неравнодушные читатели помогли семье собрать 5000 евро на операцию, чтобы на тот момент еще 4-летняя девочка могла самостоятельно дышать и говорить. Сейчас девочка полностью здорова, но прививок ей так и не делали.
”Она родилась с критически низким весом, при котором в больнице просто не могли делать прививки. Почти все время она была в реанимации, тогда у нас стояли другие задачи, — вспоминает Екатерина. — Потом семейный врач, учитывая нашу сложную историю выживания, сказала, что раз мы обходимся без прививок, пусть и дальше так будет”.
В свои 13 лет Лиза вполне здорова и ничем не болеет.
”Врач тоже думает, что если начать делать Лизе прививки, могут появиться осложнения по здоровью. На самом деле, как ее теперь прививать, врачи и не знают. И никто на этом не настаивает”, — говорит Екатерина.
По ее словам, сейчас девочка не болеет даже сезонными болезнями, хотя и находится среди сверстников. Когда в школе одноклассники Лизы боятся идти на прививку, девочка всегда спокойна, потому что знает, что ее не позовут.
Вакцины не опасны
Специалист эпидемиолог Ирина Филиппова из Института здоровья отмечает, что в последние годы число невакцинированных детей в Эстонии немного возросло. С другой же стороны — во время коронакризиса интерес к вакцинации даже вырос.
”В 2019 году среди 2-летних детей по программе иммунизации было вакцинировано 92%, среди 14-летних 97,4%, — говорит Филиппова. — Вакцинация помогает предотвратить распространение болезни, что особенно важно для тех, кого по какой-то причине нельзя прививать. Один невакцинирванный ребенок не представляет угрозы для общества. Но несколько невакцинированных детей в одной группе могут заражать друг друга и переносить болезнь более слабым членам общества”.
По словам эпидемиолога, в Эстонии действительно есть примеры, когда люди за всю жизнь ни разу ни от чего не вакцинировались. А некоторые дети и подростки не получили свои дозы вакцин в запланированное государственной программой время или получили их не полностью.
”В случае отставания по срокам вакцинации надо проконсультироваться с семейным врачом”, — уточняет эпидемиолог.
Начать вакцинироваться никогда не поздно. Но в случае комплексных вакцин обычно нет возможности вакцинироваться от каждой болезни отдельно. А узнать о том, какие прививки вам уже были сделаны, можно на своей странице в digilugu.ee.
”Между вакциной и аутизмом не найдено никакой причинной связи. Вакцинация не оказывает никакого негативного воздействия на развитие ребенка. Наоборот, известно, что развитие вакцинированного ребенка может быть лучше, т. к. в критические периоды роста его тело не должно будет тратить ресурсы на борьбу с болезнями”, — объясняет Ирина Филиппова.
Она также говорит, что современные вакцины не содержат тяжелых металлов, а являются биологическими лекарствами.
”К вакцинам применяются те же требования по качеству, эффективности и безопасности, как и к другим лекарствам, — заверяет эпидемиолог. — В отличие от других лекарств, вакцину получает здоровый человек. Поэтому ожидаются только незначительные побочные действия. Чаще всего это боль в месте укола, покраснение, повышение температуры, слабость, головная боль, отсутствие аппетита”.
Мы ежедневно сталкиваемся с тысячами возбудителей болезней. Вакцинация помогает распознать их и побороть.
”Благодаря такой защите многие болезни в Эстонии отступили. Но этот невидимый щит действует, только пока число вакцинированных находится на высоком уровне”, — заключает Ирина Филиппова.