Будущее предопределено? Ожидает ли Эстонию резкий рост смертности

Если сопоставить количество смертей с количеством захоронений, произведенных за 2020 год, то картина вырисовывается аналогичная. Большого скачка нет.

Коронавирус указывается первоначальной причиной, если врач посчитал, что это состояние или возникшее от него воспаление легких привело к смерти. Институт развития здоровья уточняет, что, по их данным, количество смертей от коронавируса ниже, чем по данным Департамента здоровья. Это связано с тем, что Департамент здоровья обнародует данные об умерших с позитивным результатом теста раньше, чем определяется изначальная причина смерти.

Форму о причине смерти заполняет врач. Ежедневно данные о причинах смертей направляются из инфосистемы здоровья (TIS) в регистр Института развития здоровья. Первоначальную причину определяют исходя из имеющихся данных о пациенте. Но позднее причина может и измениться, если придут уточнения, например результаты анализов и т. п.

Больше всего смертей от нового вируса было в декабре. На конец года и общая смертность была выше ожидаемого, но всплеск был небольшой, особенно в сравнении с западными странами, как Бельгия , Британия, Испания , объясняют в Институте развития здоровья.

От коронавируса в прошлом году умер 201 человек (96 мужчин и 105 женщин). В основном это люди старше 75 лет. Поскольку в этой возрастной группе больше женщин, этим и объясняется то, что количество умерших среди них выше.

На первом месте среди причин смертности в 2020 году, как и прежде, значатся болезни органов кровообращения (7687 смертей), на втором месте злокачественные опухоли (3636), а на третьем несчастные случаи, отравления и травмы (955). За ними следуют смерти от болезней органов пищеварения и органов дыхания.

Институт развития здоровья (TAI) сообщает, что в 2020 году в Эстонии умерло 15 643 человека. В 2019-м – 15 401, по данным Департамента статистики. Но стоит учитывать, что данные Департамента статистики включают и смерти резидентов Эстонии, временно или постоянно находящихся за границей. Поэтому разрыв между показателями двух лет может быть больше, чем кажется на первый взгляд, пишет "МК Эстония" .

На таллиннских кладбищах в 2020 году было погребено 1956 гробов и 2159 урн с прахом, что на 96 и 80 больше, чем годом ранее. Больше всего захоронений урн (254) пришлось на июль, а захоронений в гробу (197) – на декабрь.

«В начале 2021 года количество похорон немного выросло в сравнении с прошлым годом. Но в годовых сравнениях всегда есть колебания в разные стороны», – говорит Ангелика Тиэф из Kadrioru Park.

Она нас или мы ее

Бросаются в глаза сокрушающие цифры смертности от коронавируса. Нельзя не заметить, что за первый месяц 2021 года в Эстонии с диагнозом COVID-19 умерло в два раза больше людей, чем за весь прошлый год. Означает ли это, что резкого подъема общего количества смертей стоит ожидать по итогам этого года?

«Предполагаю, что, к сожалению, да. Сейчас мы видим, что уровень госпитализаций и смертей от коронавируса стабилизировался, но этот уровень достаточно высокий. Каждый день прибавляется примерно одинаковое количество заболевших. Общее число болеющих держится уже несколько недель на уровне 7000 человек. Это те люди, которые находятся на

учете. Соответственно, на стабильно высоком уровне держится и число госпитализированных – примерно 400 человек. Пока эти цифры на таком уровне, будет и высокая смертность от этой болезни», – констатирует врач и руководитель Ляэне-Таллиннской центральной больницы Аркадий Попов.

Он объясняет, что повышение смертности от COVID-19 началось примерно 12–14 ноября прошлого года. И на сегодняшний день нельзя сказать, чтобы рост снижался, он лишь немного стабилизировался.

«Если в начале ноября было около 70–90 смертей, то сейчас уже более 430. То есть за три месяца уровень сильно поднялся. Этому уровню сопутствует то, что растет число людей, нуждающихся в амбулаторном лечении. Чем больше людей болеет, тем больше требуется госпитализаций и тем больше летальных исходов. Эти показатели сопутствуют друг другу. Больничное лечение, к сожалению, не всегда эффективно», – объясняет Попов.