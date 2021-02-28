28.02.2021, 21:56
В России убили семью из четырех человек. Среди убитых пятилетний ребенок(37)
дополнено 1 марта
Foto: Anni Õnneleid
Четыре человека убиты в Нижегородской области, в том числе ребенок. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.
"В поселке Кудьма Нижегородской области найдены тела убитой семьи из четырех человек — мужчина, две женщины и ребенок", — сказал собеседник агентства.
По его словам, на месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Автомобиль с подозреваемыми в убийстве ищут в Московском регионе.
В свою очередь в пресс-службе ГУ МВД по Нижегородской области сообщили ТАСС, что проводятся оперативно-разыскные мероприятия.
Что известно 1 марта
Как пишет ТАСС, тела четырех человек обнаружили днем 28 февраля в частном доме в поселке Кудьма на окраине Нижнего Новгорода. Убитыми оказались пожилые супруги, их 41-летняя невестка и пятилетний внук.
- Следователи предположили, что преступление могли совершить несколько мужчин, которые работали в доме своих жертв.
- Изначально предполагалось, что мотивом для убийства мог стать бытовой конфликт. Однако позднее в СК заявили, что убийство было совершено из корыстных побуждений.
- Следователи восстановили картину преступления: злоумышленник зарезал 64-летнего мужчину в гараже, а затем убил его 63-летнюю жену. Позднее он расправился с невесткой и внуком погибших.
- Известно, что всего в доме проживали шесть человек, однако в момент убийства глава семьи находился в другом городе, а его 14-летняя дочь была на занятиях.
- Преступник похитил из дома деньги и другие ценности. Скрыться, согласно имеющейся информации, ему помог знакомый.
- Четырех подозреваемых удалось задержать во Владимирской области. Всех доставили на допрос. Известно, что одному из задержанных 26 лет.
- Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство двух и более лиц". Расследованием занимаются сотрудники регионального управления СК.
- Дело находится на контроле у прокуратуры Нижегородской области.