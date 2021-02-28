ГРАФИК | Вспышка коронавируса: в Эстонии показатели движутся в противоположную сторону по сравнению с соседями

Согласно официальной статистике заражений коронавирусом, как в Литве, так и в Латвии количество новых случаев падает. В Литве относительное число (новые случаи заражения на 100 000 жителей за 14 дней), которое на Рождество поднялось выше 1300, к сегодняшнему дню упало ниже 250. В Латвии в начале января поднявшееся выше 650 относительное число в последние дни составляет около 500. Аналогично волна вируса двигалась и в Швеции.

В Финляндии и России число заражений не поднималось до таких величин. Сегодняшнее относительное число заражений в Финляндии 121 — самое высокое в стране с начала пандемии.

Из стран Евросоюза более высокое, чем в Эстонии, относительное число заражений сейчас только в Чехии.

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