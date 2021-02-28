Лавров пожаловался Совету Европы на нарушение прав русскоязычного населения в странах Балтии

”Отсутствие надлежащей реакции на такие массовые и долгосрочные нарушения прав человека, как дискриминация русского и русскоязычного населения на Украине и в странах Балтии, расшатывает авторитет Совета Европы. Организация, возникшая на руинах Второй мировой войны, не должна равнодушно взирать на проявления исторического ревизионизма и возвеличивание пособников нацистов”, — отметил Лавров в сообщении.