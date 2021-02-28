"Ситуация критическая". Лутсар заявила, что сократить контакты между людьми следует немедленно

"Это зависит от того, насколько мы сможем сократить контакты между людьми. Поскольку ситуация критическая, мы должны немедленно — начиная с сегодняшнего вечера — сократить контакты как между молодыми людьми, так и между взрослыми", — подчеркнула Лутсар, слова которой в воскресенье приводят радионовости ERR.

Ранее глава Департамента здоровья Юллар Ланно также заявил, что ситуация с коронавирусом крайне критическая. Он отметил, что понимает, что люди устали от ограничений, но сейчас надо проявить ответственность и не пытаться обойти запреты.

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