28.02.2021, 18:54
"Ситуация критическая". Лутсар заявила, что сократить контакты между людьми следует немедленно(55)
Foto: Andres Putting
По словам профессора вирусологии Ирьи Лутсар, количество положительных тестов на коронавирус за последние дни показывает, что ситуация в стране критическая, и трудно предсказать, что будет с показателями заражения в Эстонии дальше, передает RusERR.
"Это зависит от того, насколько мы сможем сократить контакты между людьми. Поскольку ситуация критическая, мы должны немедленно — начиная с сегодняшнего вечера — сократить контакты как между молодыми людьми, так и между взрослыми", — подчеркнула Лутсар, слова которой в воскресенье приводят радионовости ERR.
Ранее глава Департамента здоровья Юллар Ланно также заявил, что ситуация с коронавирусом крайне критическая. Он отметил, что понимает, что люди устали от ограничений, но сейчас надо проявить ответственность и не пытаться обойти запреты.
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