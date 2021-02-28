На автозаправках продолжается рост цен на топливо

В конце рабочей недели самый дорогой бензин по-прежнему был в Таллинне, за ним следовала Рига, а самый дешевый бензин был в Вильнюсе, передает rus.delfi.lv. Самая высокая цена на дизельное топливо была в Таллинне, а самая низкая — в Риге.

На рижских АЗС "Circle K" бензин 95-й марки и дизельное топливо за неделю подорожали на 0,6% и в пятницу стоили 1,274 евро за литр и 1,174 евро за литр соответственно.

В Вильнюсе бензин 95-й марки подорожал на 1,7% — до 1,206 евро за литр, а дизельное топливо подорожало на 2,6% и стоило 1,176 евро за литр.

На АЗС "Circle K" в Таллинне бензин 95-й марки подорожал на 1,5% — до 1,349 евро за литр, а дизельное топливо подорожало на 1,7% — до 1,219 евро за литр.

В Риге автогаз подорожал на 5,1% — до 0,594 евро за литр. В Вильнюсе и Таллинне цена на автогаз не изменилась и составила 0,589 и 0,67 евро за литр соответственно.