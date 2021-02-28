ФОТО | Как будто коронавируса не существует: фестиваль огня в Пярну посетили сотни людей(16)
Интересующимся в рекламе мероприятия была дана возможность поучаствовать и самостоятельно под руководством специалиста изготовить свои огненные скульптуры. Этот призыв оказался непопулярным.
Все-таки пришли двое молодых людей, которые в качестве добровольцев пришли на помощь и начали строить главные скульптуры. Последняя скульптура — орел — получила свои крылья в течение последнего получаса до начала.
Народ сначала собирался маленькими группами, но в конце концов присутствовали сотни человек. Организатор неоднократно призывал участников для обеспечения безопасности держать дистанцию 2 метра друг от друга и 50 метров от скульптур.
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