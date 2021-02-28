Стрельба на мосту Мустакиви: прокурор просит Госсуд отправить обвиняемого в тюрьму на шесть лет

"Прокуратура подала кассационную жалобу в Государственный суд, и сначала ее должен рассмотреть именно суд, поэтому мы не считаем правильным раскрывать вам свою жалобу. Но в целом в жалобе объясняются позиции прокуратуры, на которых основана наша оценка событий, произошедших на мосту Мустакиви. Собранные доказательства не позволяют предположить, что обвиняемый находился в состоянии душевного волнения — это не подтверждается телесными повреждениями потерпевшего, показаниями свидетелей или ходом события, установленным в ходе расследования. Таким образом, по мнению прокуратуры, это не спровоцированное покушение на убийство, а покушение на убийство", — отметили в пресс-службе Пыхьяской окружной прокуратуры.