Департамент здоровья: в Эстонии выявлено более 80 зараженных британским штаммом коронавируса

Департамент здоровья заказывает определение штаммов, или определение полного генома, у Тартуского университета и у референс-лаборатории Европейского центра профилактики и контроля заболеваний (ECDC). Для ECDC выбирают пробы с положительным результатом на основании случайной выборки, университет анализирует положительные пробы прибывших из-за границы и с неизвестным источником заражения.

От ECDC Департамент здоровья в пятницу получил ответ относительно 195 проб. Из них в пяти случаях выявили мутацию B.1.1.7, или британский вариант вируса, сказала Forte представитель Департамента здоровья Мерилин Верник.

Университет к пятнице проанализировал 738 проб (из них 12 проб с направлением Synlab в Финляндии) и выявил 83 мутации B.1.1.7. Из них 33 завезенных и 50 внутригосударственных случаев.

В пяти случаях университет также обнаружил южноафриканскую мутацию, и все эти пробы были взяты при въезде в страну: в одном случае из Южной Африки, в трех — из Танзании и в одном — из России.

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