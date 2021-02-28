Мьянма: полиция открыла огонь по демонстрантам, протестующим против переворота. Есть убитые и раненые

В течение выходных демонстрации проходят во многих городах Мьянмы. Как передает агентство Франс пресс, в юго-восточном городе Тавой полицейские открыли по людям огонь из огнестрельного оружия, в результате чего погибли по меньшей мере три человека.

Сообщается также о стрельбе в крупнейшем городе страны Янгоне. По данным Рейтер, здесь полиция применила боевые патроны, поскольку демонстрация продолжалась, несмотря на слезоточивый газ и взрывы светошумовых гранат.

"Полиция начала стрелять сразу после того, как мы собрались, — сказал Франс-пресс один из участников акции протеста, учитель начальной школы. — Никаких предупреждений не было. Некоторых ранило, а некоторые учителя прячутся в соседних домах".

Рейтер сообщает со ссылкой на врачей, что по меньшей мере один участник демонстраций в Янгоне получил ранения в область грудной клетки и скончался.

"Нас не поставить на колени"



Некоторые демонстранты скандировали лозунги и пели, другие сооружали баррикады. "Если они пойдут на нас, мы восстанем. Если на нас нападут, мы будем защищаться. Нас не удастся поставить на колени перед военными сапогами", — цитирует Рейтер одного из протестующих.

Полицейские также разгоняют массовые протесты в Мандалае, втором по величине населенном пункте Мьянмы, а также в городах Лашо и Пегу.

Массовые акции протеста по всей Мьянме проходили и в субботу, их также разгоняли с применением слезоточивого газа и светошумовых гранат, полиция делала предупредительные выстрелы в воздух. По данным государственного телевидения Мьянмы, в течение субботы было арестовано более 470 человек.

Массовые демонстрации против свержения гражданских властей Мьянмы не утихают с 1 февраля, когда военные вывели на улицы солдат и сорвали первую сессию нового парламента. Армия поместила гражданских руководителей страны, в том числе фактического лидера Аун Сан Су Чжи и президента Вин Мьина, под домашний арест и ввели чрезвычайное положение сроком на год. Кроме того, установлен комендантский час с 8 вечера до 4 утра в крупных городах.