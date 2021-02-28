Как в тюрьмах ДНР построили многомиллионный бизнес мошенничеств по всей Украине и безнаказанно "крутят" награбленное в киевских банках

Вскоре сделавший эту запись заключенный узнал, что будет в ближайшие дни помещен руководством колонии в ДИЗО и решился совсем на крайние меры — написал открытые заявления о вымогательстве в МГБ ДНР и Генеральную прокуратуру непризнанной республики. Колонии в ДНР находятся в подчинении у местного министерства юстиции, но в считающейся ”городской” и ”жирной” 124-й колонии руководство пришлое — из бывших сотрудников МВД . Так в одночасье один перегиб с поборами, словно камешек лавину, вызвал войну всех силовых ведомств ДНР за обозначившиеся неучтенные денежные потоки. Сейчас, по данным источников ”Спектра”, в министерстве юстиции ДНР и системе исполнения наказаний идут проверки.

”Знаете, охраняет нас тот же состав, что и раньше, — рассказывает „Спектру” Григорий. — Первый заместитель начальника колонии при Украине был здесь же начальником режима, дежурный помощник начальника колонии (ДПМК) был при ДНР одно время начальником режима, но в украинские времена тоже занимал пост ДПМК. Здесь, в принципе, коллектив весь, кроме нового начальника, из тех, кто работал при Украине. Вот новый начальник, на которого собирают деньги, он „чужой”. Я знаю, что он был в разных колониях и везде там такое было — Дорошенко Юрий Павлович его зовут. Он руководил 27-й колонией в Горловке, до того на 52-й начальником, теперь нашего бывшего перебросили в Горловку, а его сюда”.

”Понимаете, каждый заключенный хочет иногда в столовой за свои деньги покушать картошки с мясом, а любые проверки этот механизм на время ломают и жалобщиков там поэтому не любят, — поясняет „Спектру” на условиях анонимности источник из бывших старших офицеров донецкой системы исполнения наказаний. — Надо по жадности очень перегнуть палку, чтобы зек пошел на публичный конфликт. Этот Юрий Дорошенко не из наших, он бывший сотрудник ОБЭП МВД (отдел по борьбе с экономическими преступлениями — прим. „Спектра”). Кто понимает специфику, тот знает, что в этих службах чистых людей нет, у них мышление „зеленое” — сразу в долларах. В колониях зарабатывают всегда, но озвученные суммы они слишком „жирные” по всем меркам!”.