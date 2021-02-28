За сутки в Эстонии прибавился 1201 случай заражения коронавирусом, умерли пять человек

По данным регистра народонаселения, больше всего новых положительных результатов теста поступило в Харьюмаа, где заражение коронавирусом зафиксировали у 747 человек. Из новых случаев в Харьюмаа 567 в Таллинне.

В Ида-Вирумаа прибавилось 143, в Тартумаа — 67, в Ляэне-Вирумаа — 55, на Сааремаа — 40, в Вырумаа — 33, в Пярнумаа — 21 и в Ярвамаа — 20 новых зараженных. В Вильяндимаа прибавилось 17, в Валгамаа — 14 и в Рапламаа, Пылвамаа и Йыгевамаа — по девять новых случаев заражения. В Ляэнемаа и на Хийумаа прибавилось по два новых зараженных. У 13 получивших положительный результат теста отсутствовало отмеченное в регистре народонаселения место жительства.

Заболеваемость на 100 000 человек за последние 14 дней составляет 988,88 и доля первичных положительных результатов от общего количества проведенных тестов — 15,4%.

По состоянию на утро 28 февраля в больницах находится 523 пациента с COVID-19, из них в интенсивной терапии нуждаются 42 пациента, из которых на управляемом дыхании 27 человек.

Новых историй болезни COVID-19 открыли всего 42. Домой выписали 13 человек, восемь человек перевели из отделения COVID-19 в другое отделение (одного из них внесли задним числом) и четырех человек перевели в другую больницу.

За сутки умерло пять зараженных коронавирусом — 72-летняя женщина, 73-летняя женщина, 76-летняя женщина, 78-летний мужчина и 81-летняя женщина. Всего в Эстонии умерло 589 зараженных коронавирусом.

На сегодня в больницах завершено 3 520 историй болезни COVID-19 с 3 455 пациентами.

По состоянию на 28 февраля выздоровело 49 908 человек. Из них история болезни 34 958 человек (70%) завершена, у 14 950 человек (30%) с положительного теста прошло более 28 дней, и человек не находится на стационарном лечении, то есть ждет подтверждения выздоровления.

В Эстонии с момента возникновения способности диагностирования коронавируса весной 2020 года проведено 934 680 тестов на обнаружение вируса SARS-CoV2. Первичных положительных тестов было 65 600 (7% от общего количества тестов).