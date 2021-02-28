Аркадий Попов: принятые ограничительные меры адекватны

Весной система здравоохранения Эстонии столкнулась с нехваткой средств защиты, сейчас эта проблема, по словам Попова, решена: "Главная проблема, с которой мы столкнулись весной — нехватка средств защиты. И эта проблема была решена за эти полгода. Сегодня у нас есть достаточное количество средств защиты, что позволяет нам продолжать плановое лечение, хотя и в сокращенном объеме".

Помимо этого были составлены планы о развертывании дополнительных коек, по закупке дополнительного оборудования, дыхательных аппаратов, которые сегодня активно используются, и, по словам Попова, сегодня ситуация находится под контролем, но в течение двух недель будет происходить дополнительная эскалация: "Ситуация очень серьезная потому, что видя сегодняшние цифры, в больницы с задержкой полторы-две недели будет поступать повышенное число пациентов, которым, в том числе, потребуется и искусственная вентиляция легких. Мы сегодня уже каждый день сталкиваемся с тем, что нам приходится перенаправлять больных".

Вводимые правительством меры, по мнению Попова достаточно адекватные и дадут свой эффект: "Думаю, что было бы лучше, если бы их ввели немного раньше, когда начало увеличиваться число пациентов в больницах, примерно две недели назад".

На сегодняшний день вакцинация — это в какой-то степени панацея, считает доктор Попов: "У нас нет других вариантов борьбы с коронавирусной инфекцией. Универсального лекарства пока нет. И нам приходится мириться с тем, что вакцинация — единственное серьезное средство, которое поможет избежать заражения. Самое главное — поможет в какой-то момент открыть страну, поможет нормально работать, жить, путешествовать. Другого варианта нет".

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