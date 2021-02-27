В Нарве открываются бесплатные курсы по программированию для детей

”Нам важно, чтобы ни один ребенок не был лишен возможности заниматься программированием по финансовым причинам. До этих пор обучение в EDUKOHT было платным, и мы рады приблизиться к нашему видению сделать программирование более доступным”, — утверждает сооснователь EDUKOHT Владислав Виртонен.

Учеба начнется в марте 2021 года и пройдет в Американском центре при Нарвской библиотеке. Первое время группа будет заниматься онлайн — до тех пор, пока не снимут ограничения, связанные с COVID-19. ”Сотрудники EDUKOHT учились преподавать дистанционно у профессионалов, благодаря чему мы хорошо подготовлены к онлайн-обучению”, — добавляет лидер нарвской команды EDUKOHT Дарья Филатова.

Количество мест ограничено, поэтому при подаче заявки необходимо максимально подробно рассказать о ребенке и о том, почему именно вашей семье нужна стипендия. Срок подачи заявки — 5 марта включительно. Больше информации и регистрационная форма можно найти здесь.

Курс проходит при поддержке Американского центра в Нарве.