Молодой эстонский талант забил два мяча в Англии

В очередном туре юношеского чемпионата Англии Паскочий забил два мяча в гостевом поединке с "Редингом". Матч завершился вничью - 2:2 (1:1).

Эстонский легионер открыл счет в дебюте встречи, он же установил и окончательный результат поединка на 86-й минуте.

В академию лондонского клуба Паскочий перебрался осенью из "Флоры". Молодой футболист провел за "Тоттенхэм" 13 матчей, в которых забил 5 мячей. Прекрасный результат для центрального защитника!

Юношеский чемпионат Англии (U-18) разделен на два региональных дивизиона. "Тоттенхэм" занимает в своей зоне 4-е место среди 13 команд. В плей-офф выйдут две лучшие команды. Победитель чемпионата получает пропуск в Юношескую Лигу УЕФА.