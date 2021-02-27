27.02.2021, 19:50
В Таллиннском зоопарке можно понаблюдать, как кормят животных
Foto: Inari Leiman
Таллиннский зоопарк приглашает посетить его во время кормления животных и понаблюдать за этим интересным процессом.
График кормления таков:
амурские леопарды:
- понедельник 11:30
- пятница 11:30
рыси:
- понедельник 13:00
- среда 13: 00
- пятница 13:00
корсаки и камышовый кот:
- понедельник 12:30
- среда 12:30
- четверг 12:30
- пятница 12:30
- воскресенье 12:30
тюлени:
- ежедневно 13:00
белые медведи:
- понедельник 13:30
- вторник 9:30
- среда 11:30
- четверг 9:30
- пятница 13:30
- суббота 9:30
- воскресенье 11:30
Внимание! Животных кормят по расписанию, однако, может случиться так, что животное не всякие раз выйдет, или же его предпочтут покормить во внутреннем помещении. Процесс не комментируют.