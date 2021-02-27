В прошлом году утонули 58 человек. Число утопающих пожилых людей стало самым высоким за десятилетие

Из тех, кто утонул в прошлом году, 46 были мужчинами и 12 женщинами, большинство из погибших, а именно 44 человека, оставили свои жизни во внутренних водах. В 2020 году в море и пограничных водах утонули 13 человек.

Число утонувших пожилых людей в 2020 году было самым высоким за последние десять лет. 33 пожилых человека отдали свои жизни воде, что в три раза больше, чем в 2019 году. Средний возраст утонувшего взрослого человека составил 61 год — это самый высокий возраст за последние года. По сравнению с 2019 годом он увеличился на 8 лет.

Более чем в половине случаев роковым для человека стало падение в воду. Большинство людей утонуло в канавах и прудах именно в результате падений. На своём участке погибли 10 человек, и они все пожилые. У шести из них были проблемы со здоровьем, а трое были в состоянии алкогольного опьянения.

”Поразителен тот печальный факт, что прошлым летом и зимой было больше всего утопающих за последние пять лет. 25 человек утонули летом и 10 — зимой”, — сказал эксперт отдела превенции Спасательного департамента Микко Виркала. ”Зима 2020 года была мягкой — на водоемах не было ледяного покрова, а берега были скользкими. Это, в свою очередь, увеличило риск несчастных случаев и значительно увеличило количество случаев утопления зимой. Уже за первые три месяца того года в Эстонии утонули 14 человек”, — объяснил Виркала.

Тревожной тенденцией в статистике смертей от утопления является злоупотребление алкоголем. ”Третий год подряд более половины утонувших находятся в состоянии алкогольного опьянения. В прошлом году из 57 взрослых утонувших, 31 употреблял алкоголь, а средний уровень опьянения составил 2,58 ‰”, — сказал Виркала.

Общее количество происшествий на воде было рекордным в 2020 году — произошла 341 авария, что является самым высоким ежегодным показателем в истории с начала восстановления независимости Эстонии. Годом ранее аварий на воде было почти вдвое меньше, а именно 168.