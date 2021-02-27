В нескольких уездах ни один семейный врач не получил вакцины для своих пациентов

Всего в Эстонии существует 785 списков семейных врачей. Из них 104 должны получить свои первые дозы вакцины только на следующей неделе. Таким образом, вакцинация групп риска сильно различается по уездам, передала "Актуальная камера".

Хотя вакцинация людей в возрасте 80 лет и старше из группы риска уже началась в большинстве регионов, некоторые из пациентов остались без вакцины. Одна из причин может заключаться в том, что у семейного врача нет контактных данных человека.

Из-за ограниченных объемов в прошлом вакцину получали регионы с повышенным риском заражения. Таким образом, охват вакцинацией людей из группы риска варьируется от региона к региону.

К группе риска относятся почти 370 000 человек. В возрастной группе 80 лет и старше насчитывается около 80 000 человек, 20% из которых на утро 26 февраля были вакцинированы.