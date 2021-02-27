Неделя в Беларуси: 200 дней протестов — ”сейчас время партизанщины”

По мнению Тихановской, на президентских выборах она набрала порядка 75% голосов. Она заявила, что ощущает себя лидером, выбранным белорусским народом. По ее мнению, Лукашенко давно утратил связь с белорусами, недооценил людей и переоценил себя.

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская дала большое интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону. В начале августе 2020 года он же делал интервью с Александром Лукашенко.

Карбалевич указывает, что в данном случае Лукашенко, фактически, последует примеру Нурсултана Назарбаева в Казахстане. ”И Лукашенко хотел бы заручиться поддержкой, или, хотя бы непротивлением Путина в реализации этого плана. И у меня такое впечатление, что, в общем-то, Путин особо не возражал. Хотя, подчеркну, что никаких официальных подтверждений этому не было”, — заключил Валерий Карбалевич.

Белорусский политолог Валерий Карбалевич считает , что Лукашенко в Сочи намекнул Путину, что он не собирается уходить из власти. "Он собирается остаться, но не на посту президента, а, например, в статусе главы Всебелорусского народного собрания, к которому перейдут важные государственные функции от полномочий президента”, — считает Валерий Карбалевич.

22 февраля в Сочи прошли переговоры Александра Лукашенко и Владимира Путина. Встреча продолжалась более шести часов. Официальные результаты ни с российской, ни с белорусской стороны объявлены не были. Однако в пресс-службе Лукашенко упомянули , что Россия передала Беларуси технологии для производства вакцины против коронавируса. Производство планируется начать в марте на белорусском предприятии. Также темой для разговора стало подписание 6-7 дорожных карт (из 30-ти), по которым работают правительства по интеграции двух стран.

24 февраля — 200 дней с начала в Беларуси протестов, вызванными итогами президентских выборов, проходивших 9 августа 2020 года. Самыми обсуждаемыми темами минувшей недели стали визит Лукашенко к Путину, а также большое интервью лидера оппозиции Светланы Тихановской украинскому журналисту Дмитрию Гордону.

”Протесты в Беларуси не стухли, поменялась картинка, форма, но протестные настроения никуда не ушли. Люди все равно выходят, борются, самоорганизуются. Сейчас время партизанщины, когда ты не можешь действовать открыто: это прямая дорога в тюрьму. Ни люди, ни мы этого не хотим. Точечные акции их так раздражают, что мы не сдаемся. И они должны знать, что мы не сдадимся”, — сказала Тихановская.

Лидер оппозиции считает, что весной массовые протесты в Беларуси возобновятся. Тихановская также заявила, что до последнего верила в человечность Лукашенко. ”Я знала о насилии в прошлые годы. Но в этом году мне казалось, что он как мужчина, видя, что натворил, выйдет к людям и скажет, что ошибся и не должен был этого делать. Верила в это до последнего”. Тихановская считает, что в тот момент белорусы его бы простили.

Чтобы прекратить террор в Беларуси, Тихановская готова предоставить Лукашенко гарантии личной безопасности, если он готов будет уйти из власти.

”Как это обычно делается: маленький домик с охраной личной”.

В будущем Тихановская видит Лукашенко ”одиноким человеком, которого никто не поминает добрым словом и который каждый вечер жалеет о том, что сделал со своим народом”.

Доклад в ООН: в Беларуси кризис в области прав человека

Действия властей Беларуси до и после выборов, направленные на ограничение прав на свободу мнений и их свободное выражение, мирных собраний и ассоциаций, а также права на участие в политической жизни, привели к беспрецедентному по своим масштабам кризису в области прав человека в Беларуси. Об этом говорится в докладе о положении в области прав человека в Беларуси в контексте президентских выборов 2020 года, который Верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет представил 25 февраля на 46-й сессии Совета ООН по правам человека.

Органы предварительного расследования Беларуси получили 4644 жалобы о применении силы и спецсредств силовиками до и после президентских выборов.