Экономист: перспектива выхода компаний из кризиса в ближайшем будущем стала более неопределенной

Экономический кризис сократил количество людей, занятых в секторе нефинансовых корпораций, на 3,4 процента, а количество отработанных часов — на 6 процентов. Почасовая производительность на основе выручки от продаж в прошлом году снизилась на 4%, но производительность на основе добавленной стоимости даже немного увеличилась.

Однако корпоративный сектор не смог в достаточной мере скорректировать свои затраты на рабочую силу из-за резкого снижения выручки от продаж. Затраты на рабочую силу в прошлом году снизились всего на один процент. Таким образом, доля затрат на рабочую силу в обороте компаний стала максимальной как минимум за последние 20 лет. Однако без учёта затрат на рабочую силу доля других затрат компаний в обороте снизилась.

По предварительным оценкам, корпоративный сектор смог относительно хорошо скорректировать свои общие расходы в связи со снижением выручки от продаж. В четвёртом квартале выручка от продаж снизилась больше, чем расходы, но в целом за год выручка от продаж и общие расходы предприятий снизились на такую ​​же величину.

Однако в финансовом отношении оптовая торговля внесла наибольший вклад в снижение выручки от продаж, доля которой в снижении выручки от продаж всего корпоративного сектора составила целых 45 процентов. В то же время выручка от продаж значительно выросла в сферах информации и коммуникации, здравоохранения и социальной работы, а также сельского хозяйства.

Падение выручки от продаж нефинансовых корпораций несколько замедлилось в последнем квартале прошлого года, но оно всё ещё было значительным и составило почти 10 процентов или 6 миллиардов евро за год. В процентном отношении выручка от продаж больше всего снизилась в сфере размещения и общественного питания, операций с недвижимостью, административных и вспомогательных услуг, транспортного сектора и оптовой торговли.

Общая прибыль корпоративного сектора снизилась в прошлом году

По предварительным оценкам, общая прибыль нефинансовых корпораций в прошлом году снизилась на 17 процентов, или почти на 500 миллионов евро, но осталась на уровне почти 2,5 миллиарда евро. Следует ещё раз подчеркнуть, что речь идёт о сугубо первоначальных данных.

В финансовом отношении прибыль больше всего снизилась или даже возникли убытки в сфере профессиональной и технической деятельности, транспорта, размещения и общественного питания, тогда как прибыль больше всего увеличилась в оптовой и розничной торговле, обрабатывающей промышленности, информации и связи. Рентабельность компаний, то есть доля прибыли в выручке от продаж, неуклонно снижалась, и в прошлом году упала до самого низкого уровня за последние 10 лет. Однако она была выше, чем в кризисном 2009 году.

По данным Центра регистров и информационных систем, в прошлом году было ликвидировано значительно больше компаний, чем годом ранее, но количество компаний-банкротов осталось примерно на том же уровне.

Низкий уровень загрузки производственных мощностей снижает потребность компаний в инвестировании

Хотя корпоративные инвестиции немного выросли в последнем квартале прошлого года, они упали на 11 процентов в годовом сравнении. Другими словами, в прошлом году компании инвестировали почти на 350 миллионов евро меньше, чем годом ранее. В финансовом отношении больше всего сократились инвестиции в обрабатывающую промышленность и транспортный сектор, в то время как самым сильным рост инвестиций был в сельском хозяйстве, водоснабжении и переработке отходов.

В последнем квартале прошлого года уровень загрузки производственных мощностей компаний снова поднялся выше весеннего уровня, но всё же остался на уровне пятилетней давности и был ниже долгосрочного среднего. А это означает, что компаниям потребуется меньше инвестиций, по крайней мере, в ближайшем будущем.