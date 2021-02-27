Очередной антирекорд. За сутки коронавирус в Эстонии диагностировали у 1570 человек, умерли 9 человек

Согласно данным регистра народонаселения больше всего новых случаев заражения было зарегистрировано в Харьюмаа, где коронавирусная инфекция была обнаружена у 840 человек. 578 новых случаев в Харьюмаа приходится на Таллинн.

В Ида-Вирумаа добавился 221, на Сааремаа — 105, в Ляэне-Вирумаа — 80, в Тартумаа и Пярнумаа — по 76, в Рапламаа — 31 и в Вильяндимии — 26 новых случаев заражения. В Вырумаа было выявлено 19, в Ярвамаа и Валгамаа — по 18, в Йыгевамаа — 14 и в Ляэнемаа — 12 случаев заражения. На Хийумаа обнаружили восемь, а в Пылвамаа — семь новых зараженных. В случае 19 положительных результатов место жительства больных в регистре народонаселения не указано.

Кумулятивная заболеваемость в стране за последние 14 дней составляет 948,78 случая на 100 000 жителей, доля положительных результатов первичных тестов составляет 15% от общего количества сделанных тестов.

В течение суток было открыто в общей сложности 79 новых историй болезни с COVID-19, в больничном лечении нуждаются 503 пациента.

По состоянию на утро 27 февраля в больницах находятся 503 пациента с коронавирусной инфекцией. Из них интенсивная терапия требуется 41 пациенту, из которых 27 человек, в свою очередь, находятся на искусственной вентиляции легких.

Было открыто 79 новых историй болезни с COVID-19, две из них — задним числом. За сутки было выписано 38 человек (одного из них учли задним числом), 34 пациента перевели в отделение, не связанное с COVID-19 (11 из них учли задним числом), а три человека были переведены в другую больницу.

За сутки скончались девять человек с коронавирусом: 70-летний мужчина, 72-летняя женщина, 73-летний мужчина, 74-летний мужчина, 75-летний мужчина, 83-летний мужчина, 84-летняя женщина, 92-летняя женщина и 93-летняя женщина. Всего в Эстонии умерли 584 человека с коронавирусом.

На сегодня в больницах завершено 3507 случаев заболевания COVID-19 у 3442 человек.