Очередной антирекорд. За сутки коронавирус в Эстонии диагностировали у 1570 человек, умерли 9 человек(257)
Согласно данным регистра народонаселения больше всего новых случаев заражения было зарегистрировано в Харьюмаа, где коронавирусная инфекция была обнаружена у 840 человек. 578 новых случаев в Харьюмаа приходится на Таллинн.
В Ида-Вирумаа добавился 221, на Сааремаа — 105, в Ляэне-Вирумаа — 80, в Тартумаа и Пярнумаа — по 76, в Рапламаа — 31 и в Вильяндимии — 26 новых случаев заражения. В Вырумаа было выявлено 19, в Ярвамаа и Валгамаа — по 18, в Йыгевамаа — 14 и в Ляэнемаа — 12 случаев заражения. На Хийумаа обнаружили восемь, а в Пылвамаа — семь новых зараженных. В случае 19 положительных результатов место жительства больных в регистре народонаселения не указано.
Кумулятивная заболеваемость в стране за последние 14 дней составляет 948,78 случая на 100 000 жителей, доля положительных результатов первичных тестов составляет 15% от общего количества сделанных тестов.
В течение суток было открыто в общей сложности 79 новых историй болезни с COVID-19, в больничном лечении нуждаются 503 пациента.
По состоянию на утро 27 февраля в больницах находятся 503 пациента с коронавирусной инфекцией. Из них интенсивная терапия требуется 41 пациенту, из которых 27 человек, в свою очередь, находятся на искусственной вентиляции легких.
Было открыто 79 новых историй болезни с COVID-19, две из них — задним числом. За сутки было выписано 38 человек (одного из них учли задним числом), 34 пациента перевели в отделение, не связанное с COVID-19 (11 из них учли задним числом), а три человека были переведены в другую больницу.
За сутки скончались девять человек с коронавирусом: 70-летний мужчина, 72-летняя женщина, 73-летний мужчина, 74-летний мужчина, 75-летний мужчина, 83-летний мужчина, 84-летняя женщина, 92-летняя женщина и 93-летняя женщина. Всего в Эстонии умерли 584 человека с коронавирусом.
На сегодня в больницах завершено 3507 случаев заболевания COVID-19 у 3442 человек.
По состоянию на 27 февраля выздоровели 49 709 человек. Из них истории болезни 34 887 человек (70,2%) завершены, у 14 822 человек (29,8%) с момента получения положительного результата теста прошло более 28 дней, и они не находятся на больничном лечении, т. е. ожидают подтверждения выздоровления.
С момента создания в Эстонии возможности выявления коронавируса весной 2020 года было проведено более 928 450 тестов на вирус SARS-CoV2. Всего было получено 64 399 положительных первичных результатов (6,9% от общего количества тестов). С подробной статистикой по тестированию на коронавирус можно ознакомиться на странице www.terviseamet.ee/ru/statistika-po-koronavirusu.
В Эстонии от COVID-19 вакцинированы 77 536 человек, две дозы вакцины получили 33 503 человека.
По состоянию на сегодняшнее утро проведена вакцинация 77 536 человек, из которых 33 503 человека получили обе дозы вакцины. В течение суток были введены 7573 дозы вакцины, в общей сложности ввели 111 039 доз.
В категории людей старше 80 лет в настоящее время как минимум одной дозой вакцины привита пятая часть. В предстоящие недели продолжится параллельная вакцинация людей, входящих в группу риска, и работников передовой линии. Ознакомиться со статистикой по вакцинации можно посредством данных Департамента здоровья по коронавирусу. Желающие могут самостоятельно ознакомиться со сведениями о своей вакцинации на портале пациента по адресу digilugu.ee.
Целью вакцинации против COVID-19 является защита групп риска, с большей вероятностью подверженных заражению или же более тяжелому течению заболевания, предотвращение и снижение заболеваемости и смертности, вызванных COVID-19, снижение нагрузки на систему здравоохранения и экономику, а также обеспечение нормального функционирования общества.
В приоритетном порядке возможность вакцинации предлагается медицинским работникам и сотрудникам учреждений сферы здравоохранения, персоналу и жильцам домов престарелых, а также людям старше 70 лет и категориям пациентов с определенными диагнозами, у которых COVID-19 может протекать в более тяжелой форме ввиду состояния здоровья. Как только в Эстонию прибудет достаточное количество вакцины от COVID-19, вакцинация станет доступной для других целевых групп и населения в целом.
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