26.02.2021, 22:35
14-летняя силламяэская пловчиха выполнила олимпийскую норму(6)
Foto: Martin Ahven, Õhtuleht
На Открытом чемпионате Латвии по плаванию новые рекорды Эстонии установили Энели Ефимова и Алекса Голд. Обе пловчихи превысили в Риге олимпийский В-норматив.
14-летняя Ефимова проплыла 100 метров брассом за 1.07,53. Воспитанница силламяэского плавания превысила рекорд Марии Романюк, установленный в 2017 году - 1.08,81.
До выполнения олимпийского А-норматива, который гарантирует право выступления на Олимпиаде в Токио, Энели не хватает пока 0,46 секунд.
21-летняя Голд установила в Риге рекорд Эстонии на дистанции 200 метров на спине - 2.13,12. Уроженка Канады улучшила свой же собственный рекорд, установленный два года назад - 2.13,48.