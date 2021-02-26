Санкции ЕС против России из-за Навального могут вступить в силу 2 марта

Под санкции, по всей видимости, подпадут генпрокурор России Игорь Краснов, глава Следственного комитета Александр Бастрыкин , начальник ФСИН Александр Калашников и глава Росгвардии Виктор Золотов. Для введения штрафных мер впервые будет задействован новый, принятый в конце минувшего года санкционный механизм, позволяющий Евросоюзу вводить визовые запреты и замораживать имущество отдельных лиц, виновных в грубом нарушении прав человека или получающим выгоду от этого.

Алексей Навальный в начале февраля был приговорен в Москве к лишению свободы по обвинению в многократном нарушении требований условного срока наказания по делу "Ив Роше". Евросоюз считает эти обвинения необоснованными, поскольку Навальный после отравления в России ядом из группы "Новичок" на протяжении многих месяцев лечился в Германии и не имел возможности отмечаться в полиции. Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) постановил освободить Навального, однако Россия проигнорировала это решение.