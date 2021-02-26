Коронавирус сдвинул старт футбольного сезона в Эстонии. На изоляции 13 человек

Jalgpall Foto: Jaanus Lensment

Футбольный сезон в Эстонии по традиции открывается матчем за Суперкубок. Первоначально поединок "Флора" - "Пайде" был запланирован на 28 февраля, но из-за коронавирусного случая в рядах флорасцев матч перенесен на 5 марта.