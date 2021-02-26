26.02.2021, 21:45
Коронавирус сдвинул старт футбольного сезона в Эстонии. На изоляции 13 человек(1)
Foto: Jaanus Lensment
Футбольный сезон в Эстонии по традиции открывается матчем за Суперкубок. Первоначально поединок "Флора" - "Пайде" был запланирован на 28 февраля, но из-за коронавирусного случая в рядах флорасцев матч перенесен на 5 марта.
Соответственно сдвинулось и расписание первого тура чемпионата Эстонии, который должен был стартовать 5 марта.
В настоящий момент из-за коронавирусных ограничений на изоляции находятся 13 игроков "Флоры", "Левадии", нарвского "Транса", вильяндиского "Тулевика" и "Курессааре".
Чемпионат Эстонии откроется 6 марта поединком "Калью" - "Тулевик". В этот же день тартуская "Таммека" сыграет дома с нарвитянами.