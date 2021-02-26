26.02.2021, 21:14
ВИДЕО | Торговый центр Ülemiste начнет с понедельника сплошную проверку наличия масок. Что еще изменится для посетителей?(25)
C 1 марта ужесточение ограничений в связи с распространением коронавируса коснется и торговых центров. Большее внимание будет обращено на ношение посетителями масок, к контролю будут привлечены и охранники. Смотрите видео, где рассказывается, какие меры предпримет торговый центр Ülemiste.
По словам руководителя по коммуникациям Тийны Нымме, в субботу на территории центра будет выключена услуга wifi. Центр станет использовать свою интернет-страничку для передачи информации в режиме реального времени.
В совместном заявлении Союза торговцев Эстонии говорится, что в магазинах приостанавливаются крупномасштабные скидочные кампании, которые в массовом порядке привлекают покупателей.
По оценке наших корреспондентов, большинство посетителей Ülemiste ходили по магазинам центра в масках. Лишь среди молодежи можно было увидеть тех, кто это правило игнорировал.