Подробности о новых ограничениях: какие меры, где и когда будут введены

Во время пребывания в учебных помещениях необходимо обеспечить соблюдение дистанции между людьми. Вне учебного помещения нужно соблюдать правило 2+2, в соответствии с которым находиться или передвигаться вместе можно только в количестве до двух человек, придерживаясь с остальными дистанции минимум в два метра. Требование придерживаться дистанции и другие меры, необходимые для предотвращения распространения вируса, действуют как для учеников, так и для персонала. Также учебное заведение должно следить за тем, чтобы старшие ученики, учителя и другие работники учебного заведения носили маски. Дети в возрасте до 12 лет маски носить не должны.

В виде исключения находиться или передвигаться в учебных зданиях можно, если ученики нуждаются в образовательных вспомогательных услугах или консультациях для достижения результатов обучения, участвуют в практических занятиях, сдают экзамены, тесты или участвуют в олимпиадах.

В учебных зданиях общеобразовательных школ с 1 по 28 марта обычная учебная работа будет сохранена только для учащихся 1-4 классов. Остальные учащиеся в это время не могут находиться и передвигаться в школьных зданиях. Запрет на пребывание в учебных зданиях с понедельника распространяется также на профессиональные учебные заведения, прикладные вузы и университеты.

Ограничения призваны стабилизировать и затем привести к снижению базового репродуктивного показателя заражения и количества пациентов с COVID-19 , нуждающихся в лечении в стационаре. Для этого необходимо уменьшить контакты между людьми и остановить рост распространения вируса. ”До тех пор, пока распространение вируса не пойдет на спад и не будет вакцинировано достаточное количество людей, мы должны все вместе прилагать дополнительные усилия и придерживаться согласованных правил. Наряду с ограничениями очень важную роль играет ответственное поведение самих людей. Мы все должны уменьшить количество своих близких контактов и защищаться, придерживаясь дистанции и нося маску”, — сказала Каллас.

По словам премьер-министра Каи Каллас , правительство, учтя рекомендации ученых и взвесив все обстоятельства, ввело по всей Эстонии дополнительные ограничения, поскольку в последние недели быстро росло как число заразившихся коронавирусом, так и число госпитализированных. Целью правительства является обеспечить больницам возможность принимать новых больных и продолжать плановое лечение.

Ограничения не распространяются на школы, большинство учащихся в которых нуждаются в усиленной или особой поддержке, а также на занятия для людей с особыми потребностями. Также ограничения не применяются в учебных заведениях, где работают отдельные классы для учащихся с особыми образовательными потребностями и учащихся, нуждающихся во вспомогательных услугах.

Образование и деятельность по интересам, дополнительное обучение, повышение квалификации, молодежная работа и спорт

В сфере образования и деятельности по интересам, дополнительного обучения и повышения квалификации, молодежной работы и спорта для детей и взрослых до 28 марта не разрешены групповые занятия и тренировки в помещениях. Заниматься и тренироваться можно в одиночку или вдвоем, например, с персональным тренером или партнером по тренировке, придерживаясь с другими людьми дистанции не менее двух метров. Ограничение не распространяется на семьи. В видах спорта, которые подпадают под определение индивидуальных, например, в теннисе, разрешены также парные игры.

Если раньше необходимо было обеспечить, чтобы помещение было заполнено не более, чем наполовину, то с 3 марта разрешенная заполняемость будет уменьшена до 25 процентов. Чтобы обеспечить достаточную дистанцию и безопасность и, в первую очередь, избежать контактов между людьми, желательно выделить каждой паре занимающихся территорию в 20 квадратных метров.

Вне помещений для занятий спортом, тренировок, молодежной работы, деятельности и образования по интересам, дополнительного обучения и повышения квалификации c 3 марта начнет действовать правило, в соответствии с которым вместе с наставником в одной группе может быть не больше 10 человек вместо прежних 50. Группы не должны пересекаться между собой.