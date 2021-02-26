СМИ: Навальный доставлен в исправительную колонию в Коломне. ИК опровергла эту информацию

Алексей Навальный не был доставлен в ИК-6 в Коломне, сообщили ТАСС в дежурной части колонии.

"В первый раз слышу. Пока такой доставки не было", - сказал представитель дежурной части.

"К нам обратилось много людей с вопросом о нахождении Навального в ИК-6 под Коломной. Пока такой информации у нас нет, мы проверяем ее", - сообщил ТАСС член ОНК Подмосковья Александр Мальцев.

Безопасность гарантируют

Ранее в пятницу директор Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) РФ Александр Калашников заверил, что безопасности известного оппозиционера Алексея Навального, этапированного в колонию, ничто и никто не угрожает. "Я гарантирую, что никакой угрозы его здоровью и жизни не существует", сказал он в интервью ТАСС.

Калашников подтвердил, что Навальный этапирован в колонию, но не уточнил, в какую именно. По его словам, этот вопрос следует адресовать защите и родственникам политика. Навальный по решению суда убыл туда, "где он должен сейчас находиться, все сделано в рамках закона", подчеркнул глава ФСИН.

Калашников отметил, что Навальный "будет содержаться в условиях абсолютно нормальных". "Режим, надзор и контроль будет обеспечен ему на сто процентов. Навальный, если пожелает, будет привлечен к производственной деятельности", — добавил он.

Приговор Алексею Навальному

Симоновский районный суд Москвы 2 февраля заменил Навальному условный срок по делу "Ив Роше" на реальный, признав политика виновным в нарушении требований, установленных для условного наказания. Мосгорсуд 20 февраля признал приговор законным, после чего решение суда вступило в силу. С учетом срока, проведенного в СИЗО и под домашним арестом, Навальный проведет в колонии два с половиной года.

25 февраля адвокаты Навального сообщили, что оппозиционера увезли из СИЗО. В московской Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) заявили, что Навального этапировали в колонию, но в какую именно — неизвестно.