Жители Маарду заслуживают к себе более уважительного отношения

”Я уверен, что маардуcцы заслуживают к себе более уважительного отношения. Нам не надо показательных экзекуций, нам нужна работа мэрии совместно с Департаментом Здоровья, c Министерством социальных дел по локализации вируса”, — заявил Николай Дегтяренко.

”Страшен не вирус, страшно молчание местной власти о проблеме. Да, я понимаю, что все устали от коронавируса, но важно здоровье каждого жителя Эстонии, благополучие и жизнь каждого жителя Маарду. Убежден, чтобы победить Сovid-19, нужно не молчать, как мэр Маарду, а реагировать, не надо пугать людей, но надо выяснять где и как распространяется вирус, и взять ситуацию в школах и детских садах под особый контроль. Нужны реальные механизмы поддержки учителей и воспитателей, оказавшихся в трудной ситуации и вынужденных уходить на самоизоляцию. Осадное положение в городе только разозлит людей!” — подытожил депутат Дегтяренко.