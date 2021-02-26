Кая Каллас: очень важно, чтобы производители вакцин выполнили свои обязательства перед Европой

”Вместе с тем очень важно, чтобы производители вакцин выполнили свои обязательства перед Европой . Поэтому мы приветствуем все действия Европейской комиссии, которые позволяют увеличить производство вакцин. Мы готовы ускорить вакцинацию в Эстонии сразу же, как только объемы поставок возрастут”, — сказала премьер-министр. Европейская комиссия предприняла ряд шагов, чтобы улучшить сотрудничество между производителями лекарств, ликвидировать сбои в цепочках поставок и обеспечить доступность сырья.

Главы государств и правительств ЕС сосредоточились в своем обсуждении на вопросах вакцинации. Каллас отметила, что предварительные договоры о закупках вакцины, которые Европейская комиссия заключила от имени членов ЕС, были самым оптимальным решением. ”Договоры с производителями вакцин, переговоры по которым вел Европейский союз , гарантировали всем членам ЕС равный доступ к вакцинам, в том числе таким небольшим государствам, как Эстония”, — отметила премьер-министр.

Премьер-министр подчеркнула также, что страны- члены ЕС в борьбе с распространением новых штаммов не должны пойти по пути такого же закрытия границ, как прошлой весной, когда это вызвало большую неразбериху. ”Для Эстонии важно, чтобы члены ЕС придерживались принципов так называемого зеленого коридора, в соответствии с которыми необходимо обеспечить бесперебойное движение работников транспортной сферы и товаров на внутреннем рынке”, — сказала премьер-министр.

”Эпидемиологическая ситуация беспокоит всех нас, особенно из-за распространения новых, более заразных штаммов вируса. Мы должны, с одной стороны, продолжать координировать ограничения между странами-членами, а с другой — ускорить вакцинацию”, — подчеркнула Кая Каллас. Она выразила поддержку плану Европейской комиссии, цель которого — улучшить готовность к сотрудничеству ученых, биотехнологических предприятий, производителей и учреждений публичного сектора в области борьбы с новыми штаммами вируса (программа действий в сфере биологической готовности ”Инкубатор HERA”).

Каллас рассказала руководителям стран ЕС о пилотном проекте Эстонии и Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), в рамках которого создается защищенный всемирный слой обмена данными для проверки сертификатов вакцинации.

”Мы должны выйти со всемирным цифровым решением к тому моменту, когда доступность вакцин больше не будет проблемой, и люди вновь начнут больше путешествовать. Наша цель — предложить безопасное и надежное решение для международной проверки сертификатов вакцинации. К сожалению, поддельные результаты теста на COVID-19 и справки о вакцинации уже в ходу”, — сказала Каллас и выразила надежду, что страны ЕС присоединятся к пилотному проекту.

Европейский совет подтвердил солидарность со странами, не входящими в ЕС, в борьбе с COVID-19. Премьер-министр Каллас выразила поддержку руководящей роли Европейской комиссии в координации деятельности членов Евросоюза по помощи третьим странам, в том числе в вопросах вакцинации. Премьер-министр также поприветствовала региональный пакет, разработанный Европейской комиссией и ВОЗ, который поддерживает 40 миллионами евро страны ”Программы восточного партнерства” в организации вакцинации.

Европейский совет обсудил также способность ЕС сопротивляться возможным угрозам здоровью населения в будущем. Европейская комиссия представила предложения по созданию здравоохранительного союза ЕС и разработке стратегии ЕС в области лекарственных средств, что является первым шагом по обеспечению готовности к будущим угрозам и более эффективному реагированию на них.

Европейская комиссия заключила от имени всех стран ЕС предварительные договоры о закупке вакцин с шестью производителями — Pfizer/BioNTech, Moderna, AstraZeneca, Janssen Pharmaceutica, Sanofi и Curevac. На подходе еще договоры с производителями Valneva и Novavax.

Разрешение на продажу в ЕС получили вакцины Pfizer/BioNTech, Moderna и AstraZeneca. Департамент лекарственных средств ЕС начал также оценку заявки о разрешении на продажу Janssen Pharmaceutica (Johnson& Johnson).

Эстония, в соответствии с имеющимися договорами, может закупить примерно 4,6 миллиона доз вакцины для 2,5 миллиона человек.