Футзал Эстонии: кто попадет в заветную двойку?

12-й тур, состоявшийся в прошлые выходные, мог дать окончательный ответ на вопрос о судьбе первых двух мест регулярного чемпионата, дающих право стартовать со второго раунда плей-офф. И если с притязаниями на лидерство «Виимси Смсраха» уже давно все понятно (команда безоговорочно лидирует, не потеряв ни одного очка в 12 матчах), то за второе место борьба продолжается до сих пор. Для того чтобы выполнить задачу-минимум, и остаться в топ-2 «Нарве Юнайтед» нужно уверенно пройти домашнюю серию, которая началась 13 февраля матчем против «Космоса». Волей календаря и из-за различных переносов, «Юнайтед» заканчивают регулярный чемпионат пятью матчами на своем паркете, и пока уверенно идут по намеченному графику (6:3 против «Космоса» и 7:4 против «Кохилы»). Кроме того, «Космос» заметно упростил задачу нарвитянам, не сумев дома справиться с «Тарту Рейвенс», и, таким образом, потерял все шансы на вторую строчку, поскольку имеет на один сыгранный матч больше, чем другие претенденты на топ-2. Уникальность текущего чемпионата заключается в том, что «Рейвенс», еще недавно занимавшие последнее место (пусть и с большим количеством перенесенных матчей), за два тура до финиша «регулярки» имеют шансы завершить ее вторыми, проделав путь с самого дна до лидерских позиций всего за несколько туров. Впрочем, на данный момент все находится исключительно в руках (или скорее ногах) футболистов из Нарвы: в случае победы над «Тарту Максимум» в ближайшие выходные «Юнайтед» де-юре станут второй командой регулярного чемпионата Эстонии этого сезона.