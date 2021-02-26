Футзал Эстонии: кто попадет в заветную двойку?
12-й тур, состоявшийся в прошлые выходные, мог дать окончательный ответ на вопрос о судьбе первых двух мест регулярного чемпионата, дающих право стартовать со второго раунда плей-офф. И если с притязаниями на лидерство «Виимси Смсраха» уже давно все понятно (команда безоговорочно лидирует, не потеряв ни одного очка в 12 матчах), то за второе место борьба продолжается до сих пор. Для того чтобы выполнить задачу-минимум, и остаться в топ-2 «Нарве Юнайтед» нужно уверенно пройти домашнюю серию, которая началась 13 февраля матчем против «Космоса». Волей календаря и из-за различных переносов, «Юнайтед» заканчивают регулярный чемпионат пятью матчами на своем паркете, и пока уверенно идут по намеченному графику (6:3 против «Космоса» и 7:4 против «Кохилы»). Кроме того, «Космос» заметно упростил задачу нарвитянам, не сумев дома справиться с «Тарту Рейвенс», и, таким образом, потерял все шансы на вторую строчку, поскольку имеет на один сыгранный матч больше, чем другие претенденты на топ-2. Уникальность текущего чемпионата заключается в том, что «Рейвенс», еще недавно занимавшие последнее место (пусть и с большим количеством перенесенных матчей), за два тура до финиша «регулярки» имеют шансы завершить ее вторыми, проделав путь с самого дна до лидерских позиций всего за несколько туров. Впрочем, на данный момент все находится исключительно в руках (или скорее ногах) футболистов из Нарвы: в случае победы над «Тарту Максимум» в ближайшие выходные «Юнайтед» де-юре станут второй командой регулярного чемпионата Эстонии этого сезона.
Форма столичного «Космоса» перед стартом плей-офф не может не вызывать беспокойства у болельщиков таллиннского клуба. С наступлением 2021 года «Космос» выиграл всего одну игру из восьми, с трудом одолев «Силламяэ Силмет» 3:2. И если к достойным матчам против «Виимси Смсраха» или «Нарвы Юнайтед» у болельщиков вопросов должно быть меньше, то поражения от тех же «Силмет» и «Тарту Рейвенс», вкупе с домашней ничьей с «Тарту Максимум», перед стартом плей-офф вызывают большую обеспокоенность. Безусловно, у тренерского штаба еще есть несколько недель для того, чтобы изменить ситуацию, ведь вылет в первом раунде станет настоящим провалом для «космонавтов».
Еще одна немаловажная интрига концовки регулярного чемпионата – сможет ли «Виимси Смсраха» оформить идеальный сезон, не потеряв ни единого очка? Футболистам из Виимси осталось провести две встречи (обе на выезде) против крепкого «Силламяэ Силмет» и «Нарвы Юнайтед», и взять шесть очков из шести в этих матчах задача не самая простая, хоть, конечно, и не кажется невыполнимой. На противоположном полюсе турнирной таблице уверенно обосновалось «Румму Динамо», и, учитывая его результаты в последних двух турах (0:13 от «Тарту Рейвенс» и 3:18 от «Виимси Смсраха»), кажется, что с последнего места «Динамо» уже не уйдет. Конечно, можно сделать скидку на силу «Смсрахи» и «Рейвенс», но 31 пропущенный мяч в двух домашних играх – это тяжелый удар для любого профессионального клуба.