26.02.2021, 19:50
Первое золото в двоеборье выиграл норвежец. Ильвес заехал в ТОП-20
EPA
На чемпионате мира по лыжным видам спорта в Оберстдорфе первый комплект наград разыграли двоеборцы. Золотую медаль, как и ожидалось, завоевал норвежец Ярл Рийбер. Теперь он трехкратный чемпион мира.
В первом виде программы прыжках с трамплина скандинав показал третий результат, проигрывая лидеру японцу Риото Ямамото 22 секунды, но в 10-километровой гонке норвежец очень быстро ликвидировал это отставание.
На финише Рийбер в упорной схватке опередил финна Илкку Херола (+0,4), стартовавшего с 13-й позиции. Бронзовым призером стал другой норвежский двоеборец Йенс Офтебро (+0,9).
24-летний эстонский двоеборец Кристьян Ильвес после первого вида программы с прыжком на 101 метр занимал 5-е место, уступая лидеру 35 секунд. В лыжной гонке Ильвес финишировал 19-м (+1.46,3), что является его лучшим результатом на чемпионатах мира.