Первое золото в двоеборье выиграл норвежец. Ильвес заехал в ТОП-20

Kristjan Ilves EPA

На чемпионате мира по лыжным видам спорта в Оберстдорфе первый комплект наград разыграли двоеборцы. Золотую медаль, как и ожидалось, завоевал норвежец Ярл Рийбер. Теперь он трехкратный чемпион мира.