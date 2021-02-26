Проживающих в Эстонии граждан РФ приглашают вакцинироваться от коронавируса в Ленобласть

"В ответ на обращения граждан России, находящихся на территории Эстонии, о возможности вакцинации от коронавируса в Кингисеппском районе Ленобласти из-за отсутствия вакцины в Эстонии, комитет по здравоохранению сообщает, что записаться на прививку через сайт Госуслуг и выбрать удобный пункт для вакцинации может любой гражданин России", — сказано в сообщении.

По данным пресс-службы, глава региона Александр Дрозденко поручил производить объем поставок вакцины в прививочные пункты Кингисеппского района с учетом возможных обращений с территории Эстонии.

Напоминаем, что вакцина "Спутник V", которой вакцинируют в России, до сих пор не сертифицирована в Евросоюзе. В Эстонии вакцинация проходит с использованием вакцин Pfizer, Moderna и AstraZeneca, которые получили одобрение в ЕС.