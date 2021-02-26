ВИДЕО | Ситуация критическая, запасы вакцины на нуле. Доктор Кармен Йоллер: "пришло время повторить прошлую весну, когда улицы были пустыми"

Департамент здоровья отмечает, что если раньше проводил пресс-конференцию раз в неделю, то сейчас в случае необходимости будет делать это чаще.

”Ситуация очень критичная”, — сказал Ланно в начале пресс-конференции. Он отметил, что цифры растут во многих регионах: Сааремаа, Ляэне-Вирумаа, Харьюмаа, Ида-Вирумаа. Исходя из ситуации, было решено усилить больничную сеть, увеличив количество мест для больных коронавирусом до 852 койкомест общего назначения. В палатах интенсивной терапии будет отведено 74 мест, что даст в общей сложности 926 мест для для пациентов с COVID-19.

Ланно сказал, что все устали, но мы вместе должны осознать свою ответственность и выступить единым фронтом, как это было в случае с Балтийской цепью и при восстановлении независимости. ”Нельзя продолжать зарывать голову в песок”, — заявил глава департамента.

Ситуация с вакцинами на складах плачевная. ”Вакцин на складе Департамента здоровья — ноль. Количество AstraZeneca на складе 0. Pfizer — 1% и Moderna — всего несколько тысяч доз”, — сообщил Ланно.

Кийк в свою очередь отметил, что завтра исполняется год с того момента, как в Эстонии впервые диагностировали коронавирус. Он выразил надежду, что мы справимся со сложившейся ситуацией, и многое зависит от каждого из нас.

Он сказал, что по сравнению с другими странами ЕС состояние системы здравоохранения Эстонии оставляет желать лучшего. Не хватает как персонала, так и денег. Что касается вакцины, то ситуация должна улучшиться в марте.

По словам доктора Кармен Йоллер, пришло время повторить прошлую весну, когда улицы города были пустыми. Встречи с друзьями и родственниками нужно отложить или проводить в другом формате. Мы можем ждать, когда закончится пандемия, но самый лучший способ борьбы с ней — это вакцинация. Доктор призвала всех, кто получает приглашение вакцинироваться, не отказываться. Все вакцины, которые предлагаются в Эстонии, проверены и действенны.