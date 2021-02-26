ФОТО и ВИДЕО | Массовая авария в Риге: столкнулись семь автомобилей, троллейбус и автобус

Работники ГПСС Латвии передвигали транспортные средства, чтобы освободить улицу для движения транспорта. Примерно в 08:30 движение было восстановлено по обеим полосам улицы, но нельзя было повернуть с улицы А.Деглава направо на улицу Сахарова. Позже пожарные сообщили, что проезжая часть на этом участке полностью освобождена для движения транспорта.