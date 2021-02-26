26.02.2021, 11:30
ФОТО и ВИДЕО | Массовая авария в Риге: столкнулись семь автомобилей, троллейбус и автобус(3)
Foto: VUGD
В пятницу утром, 26 февраля, в Риге на улице А.Деглава по направлению в Дрейлини столкнулись семь автомобилей, автобус и троллейбус, сообщает Государственная пожарно-спасательная служба Латвии.
Данных о пострадавших в этом ДТП нет.
Работники ГПСС Латвии передвигали транспортные средства, чтобы освободить улицу для движения транспорта. Примерно в 08:30 движение было восстановлено по обеим полосам улицы, но нельзя было повернуть с улицы А.Деглава направо на улицу Сахарова. Позже пожарные сообщили, что проезжая часть на этом участке полностью освобождена для движения транспорта.