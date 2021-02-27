Знарок против ЦСКА. Стали известны все пары 1/8 финала Кубка Гагарина

Регулярный чемпионат КХЛ третий год подряд выиграл ЦСКА. В первом раунде плей-офф армейцы сыграют с московским "Спартаком", который тренирует бывший наставник сборной России Олег Знарок.

Напомним, что ЦСКА является последним победителем Кубка Гагарина в 2019 году, а предыдущий хоккейный сезон был прерван из-за пандемии.

Плей-офф Кубка Гагарина начнется 2 марта. Все серии проводятся до четырех побед. Финский "Йокерит" домашние матчи против ярославского "Локомотива" проведет в гостях.

Западная конференция

ЦСКА - Спартак (Москва)

СКА (Санкт-Петербург) - Динамо (Беларусь)

Динамо (Москва) - Северсталь (Череповец)

Локомотив (Ярославль) - Йокерит (Финляндия)

Восточная конференция

Ак Барс (Казань) - Торпедо (Нижний Новгород)

Авангард (Омск) - Автомобилист (Екатеринбург)

Металлург (Магнитогорск) - Барыс (Казахстан)

Салават Юлаев (Уфа) - Трактор (Челябинск)