Знарок против ЦСКА. Стали известны все пары 1/8 финала Кубка Гагарина(1)
Регулярный чемпионат КХЛ третий год подряд выиграл ЦСКА. В первом раунде плей-офф армейцы сыграют с московским "Спартаком", который тренирует бывший наставник сборной России Олег Знарок.
Напомним, что ЦСКА является последним победителем Кубка Гагарина в 2019 году, а предыдущий хоккейный сезон был прерван из-за пандемии.
Плей-офф Кубка Гагарина начнется 2 марта. Все серии проводятся до четырех побед. Финский "Йокерит" домашние матчи против ярославского "Локомотива" проведет в гостях.
Западная конференция
ЦСКА - Спартак (Москва)
СКА (Санкт-Петербург) - Динамо (Беларусь)
Динамо (Москва) - Северсталь (Череповец)
Локомотив (Ярославль) - Йокерит (Финляндия)
Восточная конференция
Ак Барс (Казань) - Торпедо (Нижний Новгород)
Авангард (Омск) - Автомобилист (Екатеринбург)
Металлург (Магнитогорск) - Барыс (Казахстан)
Салават Юлаев (Уфа) - Трактор (Челябинск)