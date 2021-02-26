Полиция просит помощи в поисках 33-летней Эвели

Вчера вечером полиция получила сообщение от родственников женщины о том, что та ушла из дома в неизвестном направлении и не вернулась. Связаться с ней не удалось. Последний раз Эвели видели во второй половине того же дня на шоссе Пярну-Раквере в деревне Калмару, откуда она могла попытаться автостопом направиться в сторону Пайде.