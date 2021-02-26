За сутки в Эстонии выявлено 1204 новых случая заражения коронавирусом, скончались 8 человек(125)
Согласно данным регистра народонаселения больше всего новых случаев заражения было зарегистрировано в Харьюмаа, где коронавирусная инфекция была обнаружена у 852 человек. 621 новый случай в Харьюмаа приходится на Таллинн.
В Ида-Вирумаа добавились 96, в Тартумаа — 61, в Ляэне-Вирумаа — 44, в Пярнумаа — 29 и в Вырумаа — 26 новых случаев заражения коронавирусом. В Вильяндимаа было выявлено 18, в Рапламаа и на Сааремаа — по 15, в Ярвамаа — 13, в Ляэнемаа — 10, в Йыгевамаа и Валгамаа — по 4, в Пылвамаа — 2 и на Хийумаа — 1 новый случай заражения. В случае 14 положительных результатов место жительства больных в регистре народонаселения не указано.
Кумулятивная заболеваемость в стране за последние 14 дней составляет 887,75 случая на 100 000 жителей, доля положительных результатов первичных тестов составляет 14,7% от общего количества сделанных тестов.
В течение суток были открыты в общей сложности 56 новых историй болезни с COVID-19. В больничном лечении нуждаются 510 пациентов.
По состоянию на утро 26 февраля в Эстонии в больничном лечении нуждаются 510 человек с коронавирусной инфекцией. Из них интенсивная терапия требуется 43 пациентам, из которых 27 человек, в свою очередь, находятся на искусственной вентиляции легких.
Были открыты 56 новых историй болезни с COVID-19. За сутки выписали 28 человек, 13 человек перевели в отделение, не связанное с COVID-19.
За сутки скончались восемь человек с коронавирусом: 89-летняя женщина и 89-летний мужчина, 83-летний мужчина, 80-летняя женщина, 74-летний мужчина, 72-летний мужчина, 68-летний мужчина и 57-летняя женщина. Всего в Эстонии умерли 575 человек с коронавирусом.
На сегодня в больницах завершены 3435 случаев заболевания COVID-19 у 3372 человек.
По состоянию на 26 февраля выздоровел 48 491 человек. Из них истории болезни 33 777 человек (69,7%) завершены, у 14 714 человек (30,3%) с момента получения положительного результата теста прошло более 28 дней, и они не находятся на больничном лечении, т. е. ожидают подтверждения выздоровления.
С момента создания в Эстонии возможности выявления коронавируса весной 2020 года было проведено более 919 025 тестов на вирус SARS-CoV2. Всего было получено 62 830 положительных первичных результатов (6,8% от общего количества тестов). С подробной статистикой по тестированию на коронавирус можно ознакомиться на странице www.terviseamet.ee/ru/statistika-po-koronavirusu.
В Эстонии против COVID-19 привиты 72 363 человека, две дозы вакцины получили 31 158 человек.
По состоянию на сегодняшнее утро в Эстонии вакцинацию прошли 72 363 человека, из которых 31 158 человек получили обе дозы. За сутки было введено 6547 доз вакцины, всего введена 103 521 доза вакцины. Среди населения в возрасте старше 80 лет к настоящему времени как минимум одну дозу вакцины получила одна пятая часть. В последующие недели продолжится вакцинация представителей групп риска и работников передовой линии. Ознакомиться со статистикой по вакцинации можно посредством данных Департамента здоровья по коронавирусу. Желающие могут самостоятельно ознакомиться со сведениями о своей вакцинации на портале пациента по адресу digilugu.ee.
Целью вакцинации против COVID-19 является защита групп риска, с большей вероятностью подверженных заражению или же более тяжелому течению заболевания, предотвращение и снижение заболеваемости и смертности, вызванных COVID-19, снижение нагрузки на систему здравоохранения и экономику, а также обеспечение нормального функционирования общества.
В приоритетном порядке возможность вакцинации предлагается медицинским работникам и сотрудникам учреждений сферы здравоохранения, персоналу и жильцам домов престарелых, а также людям старше 70 лет и категориям пациентов с определенными диагнозами, у которых COVID-19 может протекать в более тяжелой форме ввиду состояния здоровья. Как только в Эстонию прибудет достаточное количество вакцины от COVID-19, вакцинация станет доступной для других целевых групп и населения в целом.
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