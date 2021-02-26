За сутки в Эстонии выявлено 1204 новых случая заражения коронавирусом, скончались 8 человек

Согласно данным регистра народонаселения больше всего новых случаев заражения было зарегистрировано в Харьюмаа, где коронавирусная инфекция была обнаружена у 852 человек. 621 новый случай в Харьюмаа приходится на Таллинн.

В Ида-Вирумаа добавились 96, в Тартумаа — 61, в Ляэне-Вирумаа — 44, в Пярнумаа — 29 и в Вырумаа — 26 новых случаев заражения коронавирусом. В Вильяндимаа было выявлено 18, в Рапламаа и на Сааремаа — по 15, в Ярвамаа — 13, в Ляэнемаа — 10, в Йыгевамаа и Валгамаа — по 4, в Пылвамаа — 2 и на Хийумаа — 1 новый случай заражения. В случае 14 положительных результатов место жительства больных в регистре народонаселения не указано.

Кумулятивная заболеваемость в стране за последние 14 дней составляет 887,75 случая на 100 000 жителей, доля положительных результатов первичных тестов составляет 14,7% от общего количества сделанных тестов.

В течение суток были открыты в общей сложности 56 новых историй болезни с COVID-19. В больничном лечении нуждаются 510 пациентов.

По состоянию на утро 26 февраля в Эстонии в больничном лечении нуждаются 510 человек с коронавирусной инфекцией. Из них интенсивная терапия требуется 43 пациентам, из которых 27 человек, в свою очередь, находятся на искусственной вентиляции легких.

Были открыты 56 новых историй болезни с COVID-19. За сутки выписали 28 человек, 13 человек перевели в отделение, не связанное с COVID-19.

За сутки скончались восемь человек с коронавирусом: 89-летняя женщина и 89-летний мужчина, 83-летний мужчина, 80-летняя женщина, 74-летний мужчина, 72-летний мужчина, 68-летний мужчина и 57-летняя женщина. Всего в Эстонии умерли 575 человек с коронавирусом.

На сегодня в больницах завершены 3435 случаев заболевания COVID-19 у 3372 человек.