Пьяный водитель на микроавтобусе сбил женщину с собаками и скрылся. Одно животное умерло

Вчера в 08:14 возле Сепа, 8 в Таллинне 38-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения на микроавтобусе Volkswagen Transporter наехал на 37-летнюю женщину, которая шла справа по обочине с двумя собаками.

Пострадавшая была доставлена в Северо-Эстонскую региональную больнице, одна из собак умерла.

После аварии водитель скрылся с места происшествия, но позже полиция его задержала.

Точные обстоятельства выясняются.

Кстати, все актуальные новости от RusDelfi теперь и в Telegram: подписывайтесь и будьте в курсе событий страны и мира.