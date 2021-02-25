25.02.2021, 20:26
Евросоюз продлил санкции против Беларуси(12)
Andres Putting
Совет Евросоюза постановил продлить до 28 февраля 2022 года санкции против высокопоставленных белорусских чиновников, которые, как считает ЕС, ответственны за фальсификацию президентских выборов и жестокое подавление протестов в республике.
На этот период также продлено действие санкций против ряда белорусских предприятий и бизнесменов, ”поддерживающих режим Лукашенко”, говорится в сообщении, опубликованном на сайте Совета ЕС.
Санкции Евросоюза действуют против 88 человек, в том числе президента Беларуси Александра Лукашенко. Ограничения предусматривают заморозку активов и запрет на въезд в ЕС. Кроме того, гражданам и компаниям из ЕС запрещается предоставлять какие-либо средства тем, кто находится в санкционном списке.
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