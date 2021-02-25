Лаури Лаатс: речь президента не звучала как речь главы государства(60)
Этот последний День независимости за время президентства Кальюлайд уже изначально существенно отличался от всех предыдущих. Можно было бы предположить, что именно поэтому ее речи уделят больше внимания. Однако выступление президента не походило на речь главы государства, и, хотя в ней и была сделана попытка сплотить, ей не хватило прощения и смирения.
Первый столь существенный спад
В этом году мы отмечаем 30-ю годовщину восстановления нашей независимости, и, по сути, все это время мы весте строили наше государство и наслаждались плодами его непрерывного развития. Сейчас, в 2021 году, мы вместе со всем остальным миром находимся в кризисе, и этот кризис ударил не только по здравоохранению, но и по обществу в целом. Привычные права и свободы уже не так легко доступны, страны свободного мира, в сущности, закрыли границы, будущее экономики в целом вызывает вопросы. Именно теперь духовное должно играть гораздо более важную роль, чем материальное.
В этой совершенно неординарной ситуации людям – всем жителям Эстонии – важно почувствовать, что их государство сильно и всегда их поддержит. Это не обязательно всегда должно выражаться в чем-то материальном, очень большое количество эстоноземельцев, больше, чем мы могли бы подумать, внимательно вслушиваются в те сообщения, которые обращены к народу. Слово свободно, но все же оно существует в мире, где заострение внимания на различиях в образе мышления и убеждениях ведет не к пониманию, а лишь к недовольству. В каждом противоречивом вопросе всегда есть две стороны, несущие равную ответственность за его мирное решение. Равенство, однако, становится неравенством, когда чаша весов слишком сильно склоняется в одну сторону. Неравенство же порождает еще большее неравенство и неизбежно вызывает недовольство.
Равновесие – это именно то, к чему мы должны стремиться, чтобы общество было стабильным и устойчивым. Равновесие начинается с нас самих: мы должны заботиться о своем физическом здоровье, не забывая при этом о чувствах. Равновесие в семейных отношениях помогает сделать дом крепостью, равновесие в экономике помогает предотвратить её перегрев. Равновесие в политике и управлении государством помогает сохранить единство народа и страны.
Наша Конституция не ставит перед президентом слишком много задач, но требует соблюдения принципа разделения и равновесия властей. Президент Кальюлайд не раз вела себя, как будто она обычный гражданин, не скрывая своих политических предпочтений. Возможно, это признак эпохи – рассматривать все с политической точки зрения, но президент все же должен быть способен на большее. Понимать, а не осуждать. Объединять, а не разделать.
Инновации во время кризиса
В условиях продолжающегося коронакризиса людям не надо указывать, что им нужно делать, надо просить их о помощи во имя достижения общей цели. Стараться должны все, очевидно, не только затягивая пояса, но и напрягая силы, чтобы справиться с проблемами. И это совершенно нормально, и люди это понимают.
Если государство проявит добрую волю, это сделает и народ. Вот уже почти 30 лет нам как народу достаточно хорошо удается выстраивать современное государство. Нет никаких оснований полагать, что эти цели каким-то образом изменились и что люди беспечно позволят всему достигнутому рухнуть из-за кризиса. Скорее наоборот, люди открыты инновациям больше, чем когда-либо прежде, головы работают на полную мощность, чтобы адаптироваться и превратить плохую ситуацию в будущий успех.
В условиях сегодняшнего кризиса нет смысла танцевать с тенями прошлого. Что сделано, то сделано. Что сказано, то сказано. Прошедшее не воротишь. Сосредоточиться нужно на настоящем и будущем. Хотя в речи президента и были затронуты важные вопросы, но это не нашло должного отклика. Не увлекло за собой. А может, дело в том, что Леннарт Мери в свое время установил слишком высокую планку.
С годовщиной Эстонской Республики!