Лаури Лаатс: речь президента не звучала как речь главы государства

Этот последний День независимости за время президентства Кальюлайд уже изначально существенно отличался от всех предыдущих. Можно было бы предположить, что именно поэтому ее речи уделят больше внимания. Однако выступление президента не походило на речь главы государства, и, хотя в ней и была сделана попытка сплотить, ей не хватило прощения и смирения.

Первый столь существенный спад

В этом году мы отмечаем 30-ю годовщину восстановления нашей независимости, и, по сути, все это время мы весте строили наше государство и наслаждались плодами его непрерывного развития. Сейчас, в 2021 году, мы вместе со всем остальным миром находимся в кризисе, и этот кризис ударил не только по здравоохранению, но и по обществу в целом. Привычные права и свободы уже не так легко доступны, страны свободного мира, в сущности, закрыли границы, будущее экономики в целом вызывает вопросы. Именно теперь духовное должно играть гораздо более важную роль, чем материальное.

В этой совершенно неординарной ситуации людям – всем жителям Эстонии – важно почувствовать, что их государство сильно и всегда их поддержит. Это не обязательно всегда должно выражаться в чем-то материальном, очень большое количество эстоноземельцев, больше, чем мы могли бы подумать, внимательно вслушиваются в те сообщения, которые обращены к народу. Слово свободно, но все же оно существует в мире, где заострение внимания на различиях в образе мышления и убеждениях ведет не к пониманию, а лишь к недовольству. В каждом противоречивом вопросе всегда есть две стороны, несущие равную ответственность за его мирное решение. Равенство, однако, становится неравенством, когда чаша весов слишком сильно склоняется в одну сторону. Неравенство же порождает еще большее неравенство и неизбежно вызывает недовольство.